Kejuaraan Nasional MMA Diproyeksikan Mencetak Atlet Juara Dunia

Kejurnas PB PERTACAMI 2026 diikuti 128 atlet dari 51 klub yang mewakili 12 provinsi. Kompetisi ini menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan guna memperkuat posisi Indonesia di peta MMA global. Tommy Paulus Hermawan menekankan fokus jangka panjang untuk atlet-atlet yang akan membawa Merah Putih di ajang internasional.

Kejuaraan nasional tersebut menjadi bagian dari program pembinaan berkelanjutan yang dijalankan PB PERTACAMI guna menjaring atlet-atlet potensial yang diproyeksikan tampil di berbagai ajang internasional dalam beberapa tahun mendatang.

Tahun ini, Kejurnas diikuti 128 atlet dari 51 klub yang berasal dari 12 provinsi. Mereka akan bersaing dalam empat kategori usia, yakni Senior, U-18, U-16, dan U-14 dengan total 21 nomor pertandingan. Dari jumlah peserta yang tampil, sebanyak 58 atlet berasal dari kelompok junior dan 70 atlet dari kategori senior.

Ketua Umum PB PERTACAMI sekaligus Presiden GAMMA, Tommy Paulus Hermawan, menegaskan bahwa Kejurnas bukan hanya menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia di peta MMA Asia dan dunia.

"Kejurnas bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara hari ini. Kejurnas adalah tentang siapa yang akan membawa Merah Putih ke podium dunia di masa depan. Kami tidak sedang mencari juara untuk dua hari ke depan, tetapi atlet-atlet yang lima tahun dari sekarang mampu mengharumkan nama Indonesia di level Asia dan dunia," kata Tommy saat membuka kejuaraan di Bogor, Kamis (19/6/2026). Menurut Tommy, perkembangan MMA Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif.

Atlet-atlet binaan PB PERTACAMI berhasil mencatat sejumlah prestasi penting di berbagai kejuaraan internasional. Pada GAMMA World Championships 2024 dan 2025, Indonesia sukses melahirkan atlet-atlet juara dunia. Sementara pada SEA Games Thailand 2025, kontingen MMA Indonesia meraih satu medali emas dan enam medali perak. Prestasi tersebut berlanjut pada Asian Youth Games Bahrain 2025 dengan torehan satu medali emas, satu perak, dan dua perunggu.

Memasuki tahun 2026, Indonesia kembali mencatat hasil membanggakan melalui raihan medali emas pada Kejuaraan Asia yang berlangsung di China dan Uzbekistan. Capaian itu sekaligus membuka jalan bagi Indonesia untuk tampil pada Asian Games Aichi, Jepang, serta Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) Riyadh 2026.

"Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama MMA di Asia. Namun prestasi tidak lahir secara instan. Dibutuhkan sistem pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi berkualitas, dan regenerasi atlet yang konsisten," ujar Tommy





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