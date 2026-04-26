Kejuaraan Nasional Domino ORADO 2026: Transformasi Permainan Tradisional Menjadi Olahraga Profesional

Kejuaraan Nasional Domino ORADO 2026 di JSI Resort Megamendung menjadi bukti transformasi domino dari permainan rekreasi menjadi olahraga profesional. Sulawesi Selatan juara, hadiah total Rp1 miliar. Selain itu, tim Indonesia sukses di Thomas Cup 2026 dan LavAni juara Proliga 2026. Inovasi pipa 'gading' dari Tegal juga menjadi sorotan.

Kejuaraan Nasional Domino ORADO 2026 yang digelar di JSI Resort Megamendung berakhir dengan catatan prestasi yang gemilang bagi para atlet domino di Indonesia. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bukti transformasi domino dari sekadar permainan rekreasi menjadi olahraga profesional yang diakui secara nasional.

Dalam kategori Junior, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih gelar juara pertama dengan hadiah Rp130 juta, diikuti oleh Sumatera Selatan B di posisi kedua (Rp65 juta), Kalimantan Selatan di peringkat ketiga (Rp45 juta), dan Sumatera Selatan di posisi keempat. Kejuaraan ini menarik perhatian karena melibatkan 38 provinsi di seluruh Indonesia, dengan proses seleksi yang ketat mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Yooky Tjahrial, Ketua Federasi Domino Indonesia, menyatakan bahwa kejurnas kali ini merupakan langkah maju dalam mengembangkan domino sebagai industri olahraga.

Dengan hadiah total mencapai Rp1 miliar dan fasilitas yang setara dengan atlet internasional, domino kini diharapkan dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang dihargai dan diakui secara profesional. Yooky juga menekankan bahwa domino bukanlah sekadar permainan keberuntungan, melainkan olahraga yang membutuhkan fokus, strategi, dan kerjasama tim yang solid. Para atlet yang berhasil meraih kemenangan, seperti Robi dari Sulawesi Selatan dan Riski, mengaku telah berlatih dengan tekun sejak kecil dan berharap dapat membawa olahraga ini ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, di bidang olahraga lain, tim Indonesia berhasil menundukkan Thailand dalam fase grup Thomas Cup 2026 di Horsens, Denmark. Meskipun Jonatan Christie kalah dalam duel pertamanya, ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani, tampil penuh determinasi untuk menjaga asa Merah Putih. Di sisi lain, LavAni berhasil meraih gelar juara Proliga 2026 setelah mengalahkan Bhayangkara 3-1 di final, sekaligus membalas kekalahan musim lalu.

Selain itu, inovasi dari perajin Slawi, Pardi, dari Tegal, yang menciptakan pipa 'gading' dari bahan alami, juga menjadi sorotan karena berhasil menembus pasar global dan membantu mengurangi perburuan gajah secara ilegal





