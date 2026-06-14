Kejuaraan Asia Renang Perairan Terbuka Bali 2026 Sukses Besar, Jadi Inspirasi Korsel dan Bukti Potensi Sport Tourism Indonesia

Kejuaraan Asia Renang Perairan Terbuka Bali 2026 di Jimbaran berhasil diselenggarakan dengan sukses, menginspirasi Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah berikutnya dan menunjukkan potensi besar Indonesia dalam sport tourism, khususnya sektor akuatik. Ajang ini memadukan keindahan alam Bali dengan infrastruktur memadai, menarik 78 atlet dari 18 negara, serta didukung penuh oleh Kemenekraf untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata olahraga global.

Kejuaraan Asia Renang Perairan Terbuka Bali 2026 di Jimbaran berhasil diselenggarakan dengan sukses besar. Ajang bergengsi internasional ini tidak hanya memukau peserta dari berbagai negara, tetapi juga menginspirasi Korea Selatan untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah pada periode berikutnya, yakni ajang ke-13 pada tahun 2027.

Korea Selatan akan bersaing dengan Oman, Makau, dan Hong Kong dalam memperebutkan hak penyelenggaraan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata potensi besar Indonesia dalam bidang sport tourism, khususnya di sektor akuatik. Menurut Harlin E. Rahardjo, perwakilan Korea Selatan menyatakan merasa sangat happy dan terinspirasi oleh penyelenggaraan di Bali.

Ajang ini memadukan kompetisi olahraga dengan keindahan alam dan budaya Pulau Dewata, berhasil menarik perhatian 78 atlet profesional dari 18 negara Asia yang berpartisipasi dalam kejuaraan utama, serta dukungan dari peserta seri A. Stream OWS untuk komunitas dan perenang pemula. Keunggulan Bali sebagai destinasi wisata dunia, didukung oleh infrastruktur yang memadai termasuk akses hotel, jalan, dan bandara, menjadi faktor krusial kesuksesan acara. PB Akuatik Indonesia berharap kejuaraan open water dapat increasingly sering digelar di Indonesia.

Farid Fatahian, perwakilan PB Akuatik, menjelaskan bahwa keputusan tuan rumah 2027 akan diambil melalui voting dalam kongres utama, di mana pengalaman Bali menjadi tolok ukur standar tinggi bagi calon tuan rumah. Kemenekraf mendukung penuh ajang ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata olahraga global. Keberhasilan ini diharapkan mendorong pengembangan infrastruktur di daerah lain, memperluas manfaat ekonomi sport tourism ke seluruh pelosok negeri, serta menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam menggelar event olahraga internasional





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Kejuaraan Renang Perairan Terbuka Sport Tourism Bali Korea Selatan PB Akuatik Indonesia

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