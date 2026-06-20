Kemenangan besar timnas Belanda atas Swedia 5-1 dalam laga grup F Piala Dunia 2026. Gol-gol dicetak Brian Brobbey dua, Cody Gakpo dua, dan Crysencio Summerville satu, sedangkan Swedia hanya membalas lewat Anthony Elanga. Performa menawan lini serang Oranje menjadi kunci,kepiting Belanda amankan tiket ke fase gugur.

Timnas Belandamencemerlangi grup F Piala Dunia 2026 dengan kemenangan besar melawan Swedia di Houston, Minggu 21 Juni 2026. Lini serang Oranje sangat menakjubkan, memproduksi lima gol melalui kontribusi utama dari Brian Brobbey yang mencetak dua gol, Cody Gakpo dengan dua gol dan satu assist, serta Crysencio Summerville yang menyumbang gol penutup setelah masuk sebagai pengganti.

Gol Anthony Elanga berhasil bringing Swedia kembali ke dalam pertandingan di babak kedua, namun upaya mereka tidak cukup untuk mengatasi dominasi Belanda yang menguasai bagian penting dari laga. Secara keseluruhan, tim berbasis前沿的 Belanda menunjukkan koordinasi luar biasa di sektor ofensif, sementara pertahanan mereka tetap solid di bawah kepemimpinan Virgil van Dijk. Kiper Bart Verbruggen bermain負責 dengan melakukan sejumlah penyelamatan kritis di depan gawang.

Bek sayap Denzel Dumfries menjadiודת ber perovskite跨省通过 umpan silang yang akurat untuk memicu serangan, terutama dalam penetapan gol untuk Brobbey dan Gakpo. Di bek tengah, Jan Paul van Hecke menghadapiansa组合 pb Gyokeres dan Alexander Isak dengan baik, meskipun terkadang mendapat tekanan. Di sisi kiri, Micky van de Ven menunjukkan kecepatan dalam mengantisipasi serangan lawan. Di lini tengah, Ryan Gravenberch menjadi pentolaniero yang aktif membantu baik serangan maupun pertahanan, meskipun kreativitasnya belum maksimal.

Frenkie de Jong sebagai pengatur permainan menunjukkan distribusi bola yang rapi dan juga berkontribusi dalam bertahan. Donyell Malen, yang menjadi starter di lini serang, terlihat kurang efektif sehingga diganti pada awal babak kedua. Noa Lang baru masuk di menit akhir, sehingga kesempatannya untuk menunjukkan dampak sangat terbatas. Dengan kemenangan ini, Belanda memperkuat posisinya di grup dan semakin dekat melaju ke fase knock-out.

Performa impresif Oranje, terutama dari lini serang, menjadi faktor utama keberhasilan mereka. Kemenangan ini juga menunjukkan kedalaman skuad Belanda, di mana pemain pengganti seperti Summerville mampu langsung memberikan kontribusi penting. Untuk Swedia, kekalahan ini menjadi tantangan besar jika ingin bertahan dalam kompetisi. Gol Elanga menjadi silver lining, tetapi secara keseluruhan, mereka kalah dalam segalanya, dari penguasaan bola hingga pembuatan peluang.

Sekarang, fokus shifted ke pertandingan berikutnya di mana kedua tim akan berusaha mencapai target mereka respective dalam grup yang kompetitif





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Piala Dunia 2026 Belanda Vs Swedia Brian Brobbey Cody Gakpo Crysencio Summerville

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