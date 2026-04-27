Kejati Sumut Geledah Kantor Kementerian PUPR Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rusun Rp 64 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah Kantor Satuan Kerja Sumatera II Kementerian PUPR di Medan terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah susun senilai Rp 64 miliar di tiga kabupaten. Penggeledahan mencari dokumen pembayaran dan bukti elektronik.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejati Sumut ) melakukan penggeledahan intensif di Kantor Satuan Kerja Sumatera II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PUPR) yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau, Medan, pada Senin, 27 April 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek pembangunan rumah susun (rusun) yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Proyek ambisius ini tersebar di tiga wilayah strategis di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Deli Serdang, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 64 miliar. Penggeledahan ini menandai eskalasi serius dalam upaya penegakan hukum terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, tujuan utama penggeledahan adalah untuk mengamankan dokumen-dokumen krusial yang berkaitan dengan proses pembayaran pekerjaan pembangunan rusun. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat memberikan petunjuk penting mengenai aliran dana, mekanisme pengadaan, dan potensi indikasi mark-up atau praktik korupsi lainnya. Selain dokumen fisik, penyidik juga fokus pada pencarian bukti elektronik, termasuk data dalam komputer, server, dan perangkat penyimpanan digital lainnya yang mungkin menyimpan informasi relevan terkait proyek tersebut.

Penggeledahan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, meliputi sejumlah ruang kerja strategis di dalam gedung kantor Satker Sumatera II. Ruang kerja yang menjadi target utama antara lain ruangan Kepala Satuan Kerja, ruang bagian keuangan atau perbendaharaan, serta ruangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Lokasi penggeledahan difokuskan pada lantai II dan III gedung kantor, menunjukkan cakupan penyelidikan yang luas dan mendalam.

Proses penggeledahan ini berlangsung sejak pukul 13.30 WIB dan masih terus berlanjut hingga saat laporan ini disusun, mengindikasikan kompleksitas dan volume data yang perlu dianalisis oleh tim penyidik. Sejumlah barang bukti telah berhasil disita oleh Penyidik Pidana Khusus Kejati Sumut selama proses penggeledahan. Barang bukti yang paling signifikan adalah dokumen kontrak pembangunan perumahan di ketiga kabupaten yang menjadi lokasi proyek, yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Deli Serdang.

Dokumen-dokumen kontrak ini diperkirakan akan menjadi dasar penting dalam menganalisis kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, penyidik juga akan melakukan pendalaman terhadap potensi kerugian negara yang mungkin timbul akibat adanya penyimpangan dalam pembayaran pekerjaan pembangunan rusun. Rizaldi menegaskan bahwa Kejati Sumut akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menyelidiki kasus ini, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Setelah seluruh bukti terkumpul dan dianalisis secara cermat, penyidik akan segera menetapkan para tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Kejati Sumut berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan menindak tegas pelaku korupsi, guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut program perumahan rakyat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan penyimpangan anggaran dalam proyek ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat





