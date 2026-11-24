Kejati Kalimantan Barat menyiapkan 15 jaksa penuntut umum untuk mengusut PT Sinar Karya Mandiri dan PT Hutan Ketapang Industri atas dugaan karhutla. Kerugian lingkungan mencapai Rp48,99 miliar.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Emilwan Ridwan, resmi mengumumkan kesiapan sumber daya manusia untuk menangani dua kasus pidana dugaan pembakaran hutan dan lahan secara serius. Institusi yudikatif ini telah mengonfirmasi penugasan khusus berupa 15 jaksa penuntut umum untuk mengawal proses penegakan hukum terhadap dua entitas korporasi yang diduga terlibat dalam insiden kebakaran lahan besar di wilayah Kabupaten Ketapang.

Keputusan strategis pengalokasian tenaga ahli hukum ini diambil untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelidikan dan penuntutan berjalan dengan standar kepatuhan hukum yang ketat dan transparan. Kedua lembaga hukum ini siap menerjemahkan bukti-bukti teknis dan saksi-saksi ke dalam konstruksi dakwaan yang solid guna menghadapi persidangan di pengadilan negeri yang berwenang di wilayah hukum setempat.

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Detail Kasus Korporasi dan Lokasi Kebakaran

Kasus pertama melibatkan PT Sinar Karya Mandiri yang diwakili oleh Kunardi dengan nama samaran Kun. Insiden kebakaran terjadi di dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut, yang secara geografis menjangkau Desa Tanjung Pasar serta Desa Mayak. Daerah-daerah ini berada di bawah administrasi Kecamatan Muara Pawan. Tanggal-tanggal kritis untuk kejadian ini tercatat terjadi antara 31 Juli hingga 17 Agustus tahun 2026.

Sementara itu, kasus kedua menjerat PT Hutan Ketapang Industri yang diwakili oleh Pepep Permadi dengan nama samaran Pepep. Area konsesi milik perusahaan ini mengalami kerusakan akibat kobaran api di Desa Kedondong. Lokasi spesifik ini terletak di wilayah Kecamatan Kendawangan. Rentang waktu terjadinya kebakaran di area konsesi ini berlangsung dari 14 Agustus hingga 8 September tahun 2026.

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Prosedur Penyerahan Bukti dan Tahapan Hukum

Emilwan Ridwan memberikan rincian proses procedural yang telah mencapai tahap penting ketika tersangka lengkap dengan barang bukti tahap kedua diserahkan secara resmi oleh penyidik. Proses penyerahan ini dilakukan oleh Dinas Tindak Pidana Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat kepada Jaksa Penuntut Umum. Acara penting ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang pada hari Senin, 23 November 2026.

Tahapan berikutnya yang akan dijalankan oleh tim jaksa adalah melakukan studi mendalam terhadap seluruh berkas tersangka dan barang bukti fisik yang telah diterima. Setelah tahap investigasi internal selesai, para jaksa akan mulai menyusun draf surat dakwaan yang komprehensif. Survei administratif pendukung juga akan dilengkapkan sebelum perkara secara resmi dilimpahkan ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut.

Estimasi Kerugian Lingkungan dan Biaya Pemulihan

Dari kedua kasus gabungan tersebut, terdapat catatan kerusakan ekologis yang signifikan dengan estimasi total nilai kerugian dan biaya pemulihan lingkungan mencapai sekitar 48,99 miliar rupiah. Angka ini merupakan hasil perhitungan para ahli yang berfokus pada restorasi ekosistem, bukan sebagai penetapan kerugian negara secara langsung. Total luas lahan yang terbakar dalam dua kasus ini mencapai 3.597 hektare.

Rincian angka keuangan menunjukkan bahwa PT Sinar Karya Mandiri menanggung estimasi biaya kerugian lingkungan sebesar 41,43 miliar rupiah. Bagian kedua dialokasikan untuk PT Hutan Ketapang Industri dengan besaran estimasi sebesar 7,55 miliar rupiah. Penjumlahan dari kedua entitas tersebut menghasilkan total klaim restorasi sebesar 48,99 miliar rupiah yang menjadi fokus tuntutan hukum.