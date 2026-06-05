Kejaksaan Tangkap Tiga Mantan Pimpinan BGN Tersangka Korupsi, Ungkap Modus Jual Beli Izin dan Penggelembungan Harga

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya sebagai tersangka korupsi. Investigasi menemukan praktik jual‑beli izin SPPG, penyelewengan dana insentif, serta pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan yang merugikan negara miliaran rupiah. Penetapan ini memicu gelombang perhatian publik dan perdebatan di media sosial.

Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026 menetapkan tiga mantan unsur pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka korupsi dan menahan mereka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala, Sony Sanjaya (Bidang Operasional) dan Lodewyk Pusung (Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan).

Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman menjelaskan bahwa penyelidikan yang dimulai pada 29 Mei 2026 mengungkap dua modus utama. Pertama, ada dugaan jual‑beli izin atau rekomendasi bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), di mana para terdakwa diduga menerima imbalan untuk memberikan izin operasional kepada yayasan‑yayasan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai mitra BGN. Kedua, penyidik menemukan indikasi penggelembungan harga dan penyelewengan dana insentif SPPG melalui pemotongan alokasi Rp 6 juta per hari yang seharusnya diterima tiap unit pelayanan.

Selain kegiatan di atas, penyidik menyoroti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan lapangan. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai sekitar satu triliun rupiah, pengadaan lebih dari 32.000 pasang sepatu, 31.000 tablet, serta 5.400 televisi berukuran 75 inci menjadi contoh konkret kerugian negara. Para tersangka juga diduga memanipulasi penetapan mitra SPPG di sejumlah daerah dengan memilih pihak yang mempunyai afiliasi pribadi, sehingga mereka memperoleh miliaran rupiah setiap harinya.

Penetapan tersangka ini menimbulkan kejutkan luas karena selama hampir satu setengah tahun sebelumnya publik terus mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik mencakup kasus keracunan massal di kalangan pelajar dan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan BGN. Meskipun sorotan publik meningkat, Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung tetap bertahan di posisi mereka hingga akhir Mei 2026, ketika data BGN menunjukkan bahwa lebih dari 61,9 juta orang (74,8 % dari target nasional) telah menerima manfaat MBG.

Dalam 48 jam terakhir, nama Dadan Hindayana menjadi tren pencarian utama di Google Indonesia, mencatat kenaikan volume pencarian hingga 1.000 % dan mencapai 200.000 pencarian pada 4 Juni 2026 pukul 11.00 WIB. Di media sosial, platform Drone Emprit mencatat 22.485 sebutan dengan total interaksi 48,8 juta pada 2-3 Juni 2026. Sentimen publik terbagi hampir merata, dengan 50,5 % bersifat positif dan 47,2 % negatif.

Konten positif mendominasi YouTube (97,9 %) dan TikTok (75,9 %), sedangkan kritik lebih kuat di Instagram (52,7 %) dan X (55,9 %). Penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung menandai babak baru dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional MBG, sekaligus menegaskan bahwa penyalahgunaan dana publik tidak dapat dibiarkan begitu saja





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Korupsi BGN MBG Dadan Hindayana Kejaksaan Agung Pengadaan Barang

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