Kejaksaan Surabaya Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Keuangan RSUD Dr. Soetomo

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan di RSUD Dr. Soetomo karena tidak ditemukan unsur pidana atau kerugian negara. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada tahun-tahun anggaran tertentu.

Kejaksaan Negeri Surabaya telah menghentikan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan di RSUD Dr. Soetomo. Kepala Kejari Surabaya, Tri Anggoro Mukti, menyatakan tidak ditemukan unsur pidana atau kerugian negara.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, yang mencakup tiga kelompok temuan pada tahun anggaran 2015, 2016, 2020, 2023, dan 2024. Temuan-temuan tersebut meliputi ketidaksesuaian pemberian honorarium, masalah pengelolaan hibah langsung, alat kesehatan habis pakai, obat-obatan, bahan kimia, hingga realisasi belanja modal. Setelah dilakukan penyelidikan, Kejari Surabaya memutuskan untuk menghentikan perkara karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Surabaya pada hari Rabu, 17 Juni 2026. Otoritas menekankan bahwa meskipun ada temuan audit, tidak semua temuan bpk otomatis constituting tindak pidana korupsi, dan dalam hal ini tidak sufficient evidence untuk melanjutkan proses hukum. RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit rujukan nasional di Surabaya yang selama ini menjadi sorotan terkait pengelolaan keuangannya





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Korupsi RSUD Dr. Soetomo Kejaksaan Negeri Surabaya BPK Pengelolaan Keuangan

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