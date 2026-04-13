Kejaksaan RI Lakukan Rotasi Jabatan, Kajari Karo Diganti dan Kasus Amsal Sitepu Disorot

Kejaksaan Agung RI melakukan perombakan jabatan yang melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Perubahan ini terkait dengan kasus Amsal Christy Sitepu yang mendapat sorotan publik.

Perombakan jabatan di tubuh Kejaksaan RI kembali menggema, kali ini dengan fokus pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026, yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2026, menjadi dasar dari perubahan ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, telah mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Edmond Novvery Purba kini menduduki kursi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo. Sementara itu, posisi baru yang akan ditempati Dante Rajagukguk, yang sebelumnya menjabat Kajari Karo , masih belum diketahui. Rotasi ini tidak hanya terjadi di tingkat Kejari, tetapi juga melibatkan pejabat di level yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa perombakan ini bersifat komprehensif dan berdampak luas. Perubahan struktural ini mengindikasikan upaya Kejaksaan Agung untuk merespons dinamika internal dan eksternal, termasuk tuntutan publik terhadap kinerja penegakan hukum.

Selain perubahan di Kejari Karo, rotasi jabatan juga menyentuh posisi penting lainnya. Jaksa Tinggi Sumatera Utara, sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumatera Utara, kini dipindahkan menjadi Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Posisi Kajati Sumatera Utara yang ditinggalkan kini diisi oleh Muhibuddin, yang sebelumnya menjabat di Sumatera Barat. Langkah perombakan ini mendapatkan sorotan tajam dari publik, terutama terkait dengan penanganan perkara Amsal Christy Sitepu. Kasus tersebut menjadi pusat perhatian setelah jaksa menduga adanya mark up dalam proposal proyek video desa. Dugaan tersebut menyebutkan bahwa setiap proyek desa dipatok dengan anggaran Rp30 juta. Namun, dalam prosesnya, jaksa menilai sejumlah pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk membebaskan Amsal dari seluruh dakwaan, dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya tindak pidana. Putusan ini memicu evaluasi internal di Kejaksaan Agung, yang kemudian memeriksa empat jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut, termasuk Dante Rajagukguk. Kejaksaan Agung secara intensif melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan, guna memastikan keadilan dan profesionalisme.

Perombakan jabatan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperkuat kinerja Kejaksaan RI. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebelumnya telah melakukan rotasi jabatan secara luas, mencakup berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah, melalui dua surat keputusan, yaitu nomor 488 dan KEP-IV-347/C/04/2026. Keputusan ini mencakup pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Langkah ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan publik.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kejaksaan RI Rotasi Jabatan Kajari Karo Amsal Sitepu Hukum

United States Latest News, United States Headlines

