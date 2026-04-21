Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Usut Tuntas Kasus Pencemaran Sungai Akibat Kebakaran Gudang Pestisida

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan mulai memanggil pihak PT BSD Sinarmas Land terkait investigasi pencemaran limbah pestisida di Sungai Cisadane pasca kebakaran gudang di Taman Tekno.

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan kini mengambil langkah tegas dengan memulai serangkaian investigasi mendalam terkait peristiwa kebakaran gudang pestisida yang berdampak fatal pada ekosistem Sungai Cisadane . Setelah sempat mengalami kebuntuan informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran limbah kimia yang meluas, pihak kejaksaan akhirnya secara resmi memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Salah satu entitas yang dipanggil adalah PT Bumi Serpong Damai (BSD) Sinarmas Land, yang mengelola kawasan tempat insiden tersebut bermula. Pemanggilan ini menjadi titik terang bagi masyarakat yang menuntut keadilan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Pada hari Senin, 20 April 2026, perwakilan dari pihak manajemen PT BSD Sinarmas Land mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan guna memenuhi panggilan penyidik. Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung selama empat jam tersebut, dua orang perwakilan perusahaan dimintai keterangan secara intensif mengenai dugaan kelalaian dan dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di Kawasan Pergudangan dan Industri Taman Tekno BSD City. Insiden kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama pada 9 Februari 2026 lalu memang menjadi perhatian publik nasional, terutama setelah Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan resmi di lokasi tersebut akibat ditemukannya residu kimia berbahaya yang mencemari lingkungan sekitar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, Ronny Bona Tua Hutagalung, mengonfirmasi bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk mengungkap fakta di balik insiden tersebut. Ronny menegaskan bahwa pihak kejaksaan akan terus menindaklanjuti keterangan yang telah diperoleh untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Fokus utama dari pendalaman ini adalah mencari tahu alur limbah pestisida yang mengalir hingga ke Kali Jaletreng dan Sungai Cisadane, yang mengakibatkan matinya ratusan ikan serta rusaknya kualitas air yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Meskipun perwakilan dari pihak pengelola kawasan memilih bungkam dan menghindari awak media setelah pemeriksaan berakhir, kejaksaan memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara transparan demi memulihkan kondisi lingkungan dan memberikan sanksi bagi pihak yang terbukti bersalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

