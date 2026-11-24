Kejaksaan Agung mempersiapkan persidangan in absentia terhadap buronan kasus korupsi migas, Muhammad Riza Chalid, yang kini menjadi target pencarian Interpol.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kemaritiman Agung) mengumumkan bahwa mereka telah mengaktifkan mekanisme pencarian internasional terhadap Muhammad Riza Chalid melalui badan kepolisian dunia, Interpol. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas status buronan aktif yang melekat pada dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Selama koordinasi intensif dengan kantor pusat Interpol, pihak Kejaksaan Agung memastikan bahwa upaya penangkapan akan dilaksanakan secara maksimal. Upaya ini menjadi prioritas utama mengingat indikasi bahwa tersangka mungkin telah memasuki wilayah Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem imigrasi yang ada.

Also read Mafia Migas Riza Chalid Bisa Dituntut Hukuman Mati? Ini Kata Kejagung

Mekanisme Persidangan In Absentia

Kejaksaan Agung sedang menyusun persiapan hukum yang komprehensif untuk menjalankan proses persidangan in absentia atau putusan tanpa kehadiran terdakwa di ruang pengadilan. Mekanisme ini menjadi alternatif hukum yang vital karena tersangka Muhammad Riza Chalid diketahui tidak berada dalam jangkauan fisik aparat penegak hukum saat ini.

Tahapan administratif dan substansi hukum untuk mekanisme ini mencakup serangkaian proses yang sistematis. Mulai dari upaya pemanggilan resmi yang telah dilakukan, pemeriksaan kesaksian para saksi kunci, hingga penyelesaian finalisasi seluruh berkas perkara yang diperlukan untuk persidangan.

Advertisement

Status Koordinasi dan Informasi Terkini

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari instansi keamanan terkait mengenai aktivitas fisik Muhammad Riza Chalid di dalam negeri. Informasi ini disampaikan dalam konteks penegasan bahwa meskipun ada rumor, data resmi belum diterima secara formal.

Pesan tegas dari pihak Kejaksaan Agung adalah bahwa proses koordinasi dengan Interpol melalui NCB atau National Central Bureau sudah berjalan penuh. Komitmen institusi ini untuk menuntaskan perkara tetap menjadi prioritas utama tanpa terpengaruh oleh rumor beredar mengenai pergerakan tersangka.

Perkembangan Berkas dan Saksi Pendukung

Berkas perkara terkait kasus korupsi migas tersebut secara resmi telah memasuki tahap satu yang krusial, yaitu pelimpahan dokumen kepada Jaksa Penuntut Umum. Proses ini bertujuan agar tim penuntut dapat melakukan penelitian mendalam terhadap seluruh elemen bukti yang tersedia sebelum persidangan dimulai.

Selain Muhammad Riza Chalid, proses hukum in absentia juga akan diterapkan terhadap Jurist Tan. Kedua individu ini menjadi fokus utama penyelidikan dan penuntutan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama periode investigasi yang panjang dan terstruktur.

Advertisement

Dampak Sistematis Terhadap Penegakan Hukum

Penggunaan mekanisme in absentia menunjukkan ketegasan Kejaksaan Agung dalam mengatasi praktik korupsi yang merugikan negara. Langkah ini memastikan bahwa proses keadilan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meskipun terkendala oleh posisi fisik para tersangka.

Kasus ini menjadi sorotan khusus karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis yaitu minyak dan gas bumi. Penuntutan yang ketat terhadap para tersangka diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas sektor energi nasional dari praktik ilegal.