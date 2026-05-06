Kejaksaan Agung Pimpin Tingkat Kepuasan Publik Generasi Muda 2026

Berdasarkan data terbaru GoodStats, Kejaksaan Agung menjadi institusi hukum paling dipercaya generasi muda Indonesia dengan skor kepuasan 60,3 persen.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan dalam survei kepuasan publik terbaru yang dirilis oleh lembaga riset GoodStats pada Mei 2026. Berdasarkan data yang dipublikasikan, Korps Adhyaksa kini menempati posisi teratas sebagai institusi dengan tingkat kepuasan tertinggi di mata generasi muda Indonesia.

Dengan raihan angka sebesar 60,3 persen, Kejaksaan Agung berhasil mengungguli sejumlah institusi besar dan berpengaruh lainnya di tanah air. Dalam rincian infografis yang disediakan, terlihat bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI berada di peringkat kedua dengan tingkat kepuasan mencapai 58,4 persen, sementara Mahkamah Agung atau MA menempati posisi ketiga dengan angka 57,7 persen. Pencapaian luar biasa ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah tonggak sejarah baru yang menandai keberhasilan proses reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di internal Kejaksaan Agung.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembersihan internal dan perbaikan tata kelola lembaga mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, terutama kelompok usia muda yang dikenal sangat kritis terhadap kinerja pemerintah. Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam meraih kepercayaan publik ini didorong oleh berbagai langkah konkret dalam penegakan hukum yang dianggap berani dan tanpa pandang bulu. Generasi muda Indonesia saat ini memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap integritas para penegak hukum.

Mereka menginginkan sebuah sistem peradilan yang tidak lagi tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dalam laporan GoodStats, disebutkan bahwa publik memberikan apresiasi tinggi terhadap keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas berbagai kasus korupsi skala besar yang melibatkan pejabat tinggi maupun pengusaha kelas kakap. Selain itu, fokus institusi ini dalam memberantas mafia tanah yang seringkali merugikan rakyat kecil juga menjadi salah satu faktor kunci peningkatan citra positif.

Tidak hanya terpaku pada aspek penghukuman, Kejaksaan Agung juga menerapkan pendekatan restorative justice yang lebih humanis. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana ringan melalui perdamaian dan pemulihan keadaan, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat penghukum tetapi juga alat untuk mencapai keadilan yang substantif bagi masyarakat luas. Jika menilik kembali ke belakang, peningkatan kepercayaan ini bukanlah sebuah hasil yang terjadi secara instan.

Pada Januari 2025, indikator politik menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik secara umum terhadap Kejaksaan Agung berada di angka 79 persen. Konsistensi dalam menjaga marwah institusi hingga kuartal pertama tahun 2026 membuktikan bahwa strategi komunikasi publik dan keterbukaan informasi yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung berjalan dengan sangat efektif. Generasi muda yang tumbuh di era digital sangat menghargai transparansi.

Ketika Kejaksaan Agung mampu menyajikan informasi perkembangan kasus secara terbuka dan akuntabel, hal tersebut menciptakan rasa percaya bahwa hukum benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Tren ini juga sejalan dengan kecenderungan kaum muda saat ini yang lebih menaruh kepercayaan pada lembaga non-politik dengan rata-rata tingkat kepuasan umum di kisaran 70 hingga 76 persen. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma di mana aksi nyata dan integritas jauh lebih dihargai daripada retorika politik belaka.

Keberhasilan mencapai skor 60,3 persen ini diharapkan menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran Kejaksaan Agung untuk terus berinovasi dan tidak cepat berpuas diri. Tantangan penegakan hukum di masa depan tentu akan semakin kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang semakin canggih. Namun, dengan pondasi integritas yang kuat dan dedikasi tanpa henti bagi keadilan, Kejaksaan Agung telah membuktikan bahwa institusi hukum bisa menjadi sangat relevan dan bahkan dicintai oleh generasi muda.

Komitmen untuk terus menjaga profesionalisme dan menjauhi segala bentuk praktik korupsi di internal lembaga akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan ini. Pada akhirnya, Kejaksaan Agung kini telah menjadi wajah baru penegakan hukum yang diharapkan oleh masa depan bangsa Indonesia, di mana keadilan tidak lagi menjadi barang mewah tetapi menjadi hak yang dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.

Dedikasi ini menjadi bukti bahwa ketika sebuah lembaga bekerja dengan hati dan kejujuran, masyarakat akan memberikan dukungan penuh sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas pengabdian kepada negara





