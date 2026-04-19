Kejaksaan Agung Perkuat Tata Kelola Desa Melalui Program Jaga Desa Award 2026

Program Jaga Desa yang diluncurkan Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa mendapat apresiasi positif dari para kepala desa. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan melindungi aparat desa dari oknum yang merusak kinerja, sejalan dengan fokus pembangunan desa dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program Jaga Desa yang digagas oleh Kejaksaan Agung merupakan perwujudan konkret dari komitmen institusi penegak hukum ini dalam mengawal dan mengarahkan seluruh pemerintahan di tingkat desa. Hal ini ditegaskan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pidatonya pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta pada Minggu malam, 19 April 2026. Beliau menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan bebasnya praktik penyimpangan hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Fokus pada pembangunan desa sejalan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam poin keenam Astacita, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jaksa Agung menekankan bahwa desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan memperkuat ketahanan bangsa.

Visi ini senada dengan komitmen Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) yang menjalin sinergi dengan Kejaksaan Agung melalui program Jaga Desa. Abpednas diposisikan sebagai garda terdepan dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa sembari tetap menjaga nilai-nilai demokrasi lokal. Jaksa Agung, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Abpednas, menyerukan semangat kebersamaan untuk mendukung tata kelola desa yang baik dan memberantas segala bentuk perbuatan tercela, khususnya korupsi di lingkungan pedesaan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menjelaskan lebih lanjut mengenai Jaga Desa sebagai program kemitraan antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa. Ia mengungkapkan bahwa salah satu fungsi utama aplikasi Jaga Desa adalah membantu para kepala desa dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya program ini, para kepala desa merasa lebih terlindungi dari upaya gangguan atau intervensi dari oknum-oknum yang berpotensi merusak kinerja mereka. Respons positif dari para kepala desa menunjukkan apresiasi terhadap bimbingan dalam tata kelola keuangan serta rasa aman yang mereka dapatkan.

Yandri menambahkan bahwa aparat desa tidak perlu merasa khawatir dengan adanya pengawasan dari Kejaksaan melalui Jaga Desa. Sebaliknya, program ini justru disambut baik oleh para kepala desa karena memberikan mekanisme pelaporan langsung kepada Jaksa Agung jika terjadi praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat penegak hukum, seperti pemerasan. Kemampuan untuk melaporkan secara anonim dan langsung ke pimpinan tertinggi Kejaksaan memberikan rasa tenang dan kepastian hukum bagi para kepala desa, sehingga mereka dapat fokus menjalankan tugasnya tanpa rasa takut.

Inisiatif Jaga Desa ini mencerminkan upaya proaktif dari Kejaksaan Agung untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Program ini tidak hanya bersifat preventif melalui edukasi dan pengawasan, tetapi juga kuratif dengan menyediakan saluran pelaporan yang efektif bagi para aparatur desa. Dengan demikian, Jaga Desa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang lebih kondusif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa, pemerintah daerah, dan tentunya sinergi yang kuat antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa serta lembaga terkait lainnya.

Fokus pada pemberdayaan desa sebagai subjek pembangunan merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia





