Kejaksaan Agung Menyerahkan Mantan Ketua Ombudsman RI ke Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Agung menyerahkan mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Agung menyerahkan mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyerahan ini merupakan tahap kedua dari penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung .

Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti berupa pemeriksaan saksi sebanyak 38 orang, pemeriksaan dua ahli, pemeriksaan dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik, serta kegiatan penggeledahan yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2012 - 2025. Berdasarkan hasil penyidikan, Hery Susanto secara melawan hukum telah menerima sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan dan juga menerima satu unit rumah huni.

Hery Susanto disangka melanggar pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat





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Kejaksaan Agung Hery Susanto Ombudsman RI Tindak Pidana Korupsi Jaksa Penuntut Umum

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