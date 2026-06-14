Kejaksaan Agung Menetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Komisaris PT YAT inisial AM saat digiring tim Jampidsus ke mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program MBG, Jumat (12/6/2026). Daftar lima tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN, beserta peran masing-masing.

Kejaksaan Agung atau Kejagung saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan terdapat dua modus besar yang sedang disidik dalam perkara tersebut. Berikut lima tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, beserta perannya: Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana (DH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut, bersama eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol.

(Purn) Sony Sonjaya (SS) dan eks Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung (LP). Program MBG yang seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, pada faktanya yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan, dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat. Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari, serta ditemukan terafiliasi dengan Dadan, Sony, dan Lodewyk.

Kejagung juga telah menetapkan tersangka keempat dalam perkara ini, yakni AYS selaku pihak swasta. Ia menyampaikan, dalam perkara ini, AYS diminta tersangka Sony Sonjaya yang saat itu menjabat Wakil Kepala BGN, untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG





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Korupsi Program MBG Badan Gizi Nasional Kejaksaan Agung

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