Kejaksaan Agung Kejar Pemilik PT Toshida Indonesia Terkait Kasus Suap Ketua Ombudsman

Penyelidikan dugaan suap Ketua Ombudsman, Hery Susanto, terus berlanjut. Kejaksaan Agung kini memfokuskan pencarian terhadap La Ode Sinarwan Oda, pemilik PT Toshida Indonesia, yang diduga sebagai pemberi suap. Hery Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1,5 miliar untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menguntungkan PT Toshida dalam sengketa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kementerian Kehutanan.

Kejaksaan Agung terus intensif memburu La Ode Sinarwan Oda , sosok di balik PT Toshida Indonesia yang diduga memberikan suap kepada Ketua Ombudsman , Hery Susanto . Upaya penelusuran terhadap keberadaan pemilik perusahaan tersebut sedang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaiman Nahdi, pada Kamis, 16 April 2026, di kantornya yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Langkah ini diambil menyusul penetapan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang berasal dari PT Toshida Indonesia. Diduga, Hery Susanto menerima aliran dana sebesar Rp 1,5 miliar sebagai imbalan atas penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang mengoreksi putusan Kementerian Kehutanan. Putusan LHP tersebut secara khusus berkaitan dengan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kejaksaan mengungkap bahwa awal mula kasus ini terjadi ketika PT Toshida Indonesia menghadapi permasalahan terkait kewajiban pembayaran PNBP yang ditetapkan oleh Kemenhut. Merasa keberatan dengan jumlah PNBP yang diminta, La Ode Sinarwan Oda, selaku pemilik PT Toshida, dikabarkan berinisiatif mencari solusi. Ia diduga menemui Hery Susanto, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Keasistenan Utama V Ombudsman. Posisi Hery Susanto ini membawahi sejumlah bidang strategis, termasuk energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan kehutanan, perhubungan, infrastruktur, kelautan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta penanaman modal dan investasi.

Sesuai tugas pokoknya, Hery Susanto bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh para penyelenggara negara. Namun, alih-alih menjalankan fungsinya dengan integritas, jaksa menduga Hery Susanto justru menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan LHP Ombudsman yang secara eksplisit mengoreksi keputusan Kemenhut, yang dinilai menguntungkan PT Toshida.

Kronologi pemberian suap ini semakin terkuak dengan adanya pertemuan lanjutan yang tidak dilakukan secara langsung oleh La Ode Sinarwan Oda, melainkan melalui seorang perantara yang diidentifikasi dengan inisial LO. Pertemuan tersebut berlangsung pada bulan April 2025 dan terbagi menjadi dua lokasi, yakni di kantor Ombudsman dan di Hotel Borobudur. Dalam pertemuan penting ini, turut hadir pula Direktur PT Toshida yang diidentifikasi dengan inisial LKM.

Berdasarkan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kejagung, dalam pertemuan tersebut, saudara LKM dan saudara LO secara gamblang menyampaikan kepada saudara HS (Hery Susanto) agar dibuatkan temuan kesalahan administrasi dalam proses perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah tertuang dalam Keputusan Kementerian Kehutanan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang terencana untuk memanipulasi hasil pemeriksaan demi kepentingan PT Toshida.

Setelah pihak Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap Kemenhut, LKM kemudian diduga menerima instruksi dari Hery Susanto untuk disampaikan kepada LO. Pesan tersebut intinya menyatakan bahwa putusan Ombudsman akan sesuai dengan harapan PT Toshida. Ini mengindikasikan adanya kesepakatan terselubung antara pejabat publik dan pihak swasta untuk merekayasa proses hukum demi keuntungan materiil.

Penyelidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung diharapkan dapat mengungkap lebih banyak detail mengenai aliran dana dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam jaringan suap ini. Kasus ini sekali lagi menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap para pejabat publik dan profesional di lembaga negara demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi.

Upaya Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Ombudsman dan pemilik PT Toshida Indonesia ini menjadi bukti komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi di berbagai lini. Penangkapan dan pemrosesan hukum terhadap Hery Susanto adalah langkah awal yang krusial. Namun, fokus pada pengejaran La Ode Sinarwan Oda sebagai diduga pemberi suap menunjukkan bahwa penanganan kasus ini akan bersifat komprehensif, menyasar baik penerima maupun pemberi gratifikasi.

Identifikasi peran perantara, yakni LO, dan pihak lain yang terlibat seperti LKM, Direktur PT Toshida, juga memperluas cakupan investigasi. Hal ini menyiratkan bahwa praktik suap yang terjadi bukanlah tindakan tunggal, melainkan kemungkinan melibatkan jaringan yang lebih luas, yang perlu dibongkar hingga tuntas. Penyelidikan terhadap kronologi pertemuan dan komunikasi yang terjadi antara para pihak menjadi kunci untuk membangun konstruksi hukum yang kuat.

Penyelidik akan mencermati secara detail bagaimana LHP Ombudsman yang seharusnya menjadi alat kontrol dan perbaikan pelayanan publik dapat disalahgunakan untuk mengoreksi keputusan kementerian demi keuntungan pihak tertentu. Penggunaan kantor Ombudsman dan hotel mewah sebagai lokasi pertemuan juga mengindikasikan adanya upaya terselubung untuk menghindari deteksi publik dan aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung memiliki tugas berat untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keberhasilan dalam mengungkap dan menindak pelaku tidak hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas lembaga Ombudsman serta lembaga-lembaga negara lainnya yang bertugas mengawasi pelayanan publik. Pemberitaan terkait ini penting untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik mengenai perkembangan penanganan kasus hukum yang strategis ini. Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas penyelenggara negara, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BYD Kalah Gugatan Merek Denza di Mahkamah Agung Indonesia dan Harus Bayar PerkaraPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara TambangKetua Ombudsman RI Hery Susanto dikabarkan ditangkap Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (JAMPidsus) Kejaksaan Agung.

Read more »

Baru Menjabat 6 Hari, Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditangkap Kejaksaan AgungKetua Ombudsman RI Hery Susanto ditangkap Kejaksaan Agung. Hery baru menjabat enam hari. Dia dilantik sebagai Ketua Ombudsman pada 10 April 2026.

Read more »

Kejaksaan Agung tetapkan Ketua Ombudsman RI sebagai tersangka korupsi nikelKejaksaan Agung tetapkan Ketua Ombudsman RI sebagai tersangka korupsi nikel. Penyidik Kejaksaan Agung mengawal Ketua Ombudsman RI 2026 - 2031 Hery Susanto (kedua kanan) seusai menjalani ...

Read more »

Mutasi Besar-besaran Kajati dan Kajari untuk Bidik Tambang IlegalPergantian besar-besaran terhadap pejabat tinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan 65 Kepala Kejaksaan Negeri

Read more »

Prabowo Gelar Operasi Pembersihan Koruptor Lewat Tangan KejagungMutasi besar-besaran terhadap pejabat tinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Negeri (Kajari) dilakukan untuk

Read more »