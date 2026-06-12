Kejagung Ungkap Modus Korupsi Besar dalam Program Makan Bergizi Gratis BGN

Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN) 2025-2026, dengan dua klaster modus utama: jual beli titik dapur SPPG dan pengadaan barang jasa, termasuk sepeda motor listrik.

Kejaksaan Agung telah mengungkap modus korupsi besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2025-2026. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa investigasi sedang berfokus pada dua klaster penting. Klaster pertama melibatkan jual beli titik dapur di Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara klaster kedua menyangkut pengadaan barang dan jasa. Penyidikan dilakukan secara paralel untuk kedua klaster tersebut.

Tersangka yang ditetapkan mencakup tiga mantan pejabat BGN yang diangkat pada 3 Juni 2026: Dadan Hindayana (mantan Kepala BGN), Lodewyk Pusung (mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan), dan Sony Sonjaya (mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi). Empat hari kemudian, pada 7 Juni 2026, penetapan tersangka diperluas dengan inclusion Asep Yusuf Somantri, pihak swasta yang terlibat dalam pencarian titik dapur SPPG.

Terakhir, pada 13 Juni 2026, Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal juga ditetapkan sebagai tersangka karena peranannya dalam pengadaan sepeda motor listrik untuk BGN. Kasus ini menandakan upaya penindasan korupsi terhadap program strategis nasional yang melibatkan dana publik signifikan, dengan dugaan kerugian negara melalui praktik kolusi dan pengadaan yang tidak transparan. Investigasi lebih lanjut diperkirakan akan terus mengungkap other involvement dan kerugian finansial yang lebih luas





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Korupsi Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Kejaksaan Agung Pengadaan Barang Jasa Titik Dapur SPPG

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