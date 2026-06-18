Kejagung Ungkap Keterkaitan Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan Pihak Swasta GHS dalam Dugaan Korupsi MBG

Kejaksaan Agung mengungkap keterlibatan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan GHS dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis 2025-2026. Akses diberikan untuk memperoleh titik dapur SPPG yang kemudian dijual, diikuti dengan pemberian uang secara berkala oleh GHS kepada Dadan. GHS menjadi tersangka keenam setelah lima tersangka lainnya ditetapkan.

Kejagung ungkapkan keterkaitan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan pihak swasta berinisial GHS dalam dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa GHS adalah pihak swasta yang diminta Dadan untuk mencari mitra pelaksanaan MBG. Kedua orang sudah saling dikenal sebelum tahun 2024. Dadan memberikan akses kepada GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG melalui yayasan yang dimilikinya, salah satunya Indonesia Food Security Review. Setelah memiliki titik dapur, yayasan GHS kemudian menjualnya kepada pihak lain yang ingin mendirikan dapur SPPG.

Selain itu, GHS juga berkomunikasi dengan tim verifikator yang ditunjuk Dadan untuk mengurus pengaturan titik SPPG. Setelah pengaturan selesai, GHS secara illegal memberikan uang tunai, baik dalam mata uang asing maupun rupiah, kepada Dadan. Uang tersebut berasal dari mitra-mitra yang meminta bantuan keduanya agar terpilih sebagai mitra MBG. Pemberian uang tidak hanya sekali, tetapi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

Jumlahnya masih dalam proses perhitungan. GHS dijerat dengan pasal-pasal korupsi dan KUHP, menjadi tersangka keenam dalam kasus ini. Sebelumnya, telah ditetapkan lima tersangka lain termasuk Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, Sony Sonjaya, Asep Yusuf Soemantri, dan Andri Mulyono





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