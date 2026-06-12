Kejagung Ungkap Dua Modus Korupsi dalam Program MBG BGN 2025-2026

Kejaksaan Agung mengungkap dua modus korupsi besar dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional, dengan lima tersangka包括 mantan pejabat dan pihak swasta, terkait jual beli titik dapur dan pengadaan barang.

Kejaksaan Agung telah mengungkap dua modus besar dalam dugaan kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode 2025-2026.

Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi (Dirdik Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi, dua klaster modus yang diselidiki secara paralel meliputi pertama, modus jual beli titik dapur Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kedua, modus pengadaan barang dan jasa. Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap.

Pada 3 Juni 2026, tiga mantan pejabat BGN ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya. Kemudian pada 6 Juni 2026, Asep Yusuf Somantri sebagai pihak swasta yang terlibat dalam mencari titik-titik dapur SPPG juga ditetapkan tersangka.

Pada 12 Juni 2026, tersangka kelima adalah Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa berupa sepeda motor listrik di BGN. Kasus ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengungkap penyalahgunaan dana program pangan yang Layout資訊_digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Korupsi Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Kejaksaan Agung Pengadaan Barang Titik Dapur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kejagung Ungkap Dua Klaster Besar Modus Korupsi Tata Kelola MBGKejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.

Read more »

Kejagung Jelaskan 2 Modus Besar dalam Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBGKejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Read more »

Kejagung ungkap peran Andri Mulyono dalam kasus korupsi di BGNKejaksaan Agung mengungkap peran Andri Mulyono (AM), selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola ...

Read more »

Kejagung ungkap dua modus besar dalam kasus korupsi di BGNKejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan ada dua modus besar yang sedang disidik dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan ...

Read more »