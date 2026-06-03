Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, serta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terkait dugaan korupsi tata kelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis. Ketiganya resmi mengenakan rompi tahanan setelah pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, 3 Juni 2026. Kasus ini menuai perhatian karena melibatkan program strategis nasional dan upaya peningkatan gizi masyarakat.

Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap mantan pejabat Badan Gizi Nasional dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis .

Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN, serta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, resmi mengenakan rompi tahanan setelah pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 3 Juni 2026. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Kasus ini terkait dugaan penyalahgunaan dana dalam program pangan yang diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di sekolah. Penyidikan dilakukan setelah temuan indikasi korupsi dalam pengelolaan SPPG yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis.

Program tersebut menjadi sorotan publik karena anggarannya besar dan dampaknya diharapkan signifikan terhadap pencegahan stunting dan peningkatan mutu pendidikan. Penetapan tersangka ini merupakan langkah awal dalam proses hukum yang akan dijalani oleh ketiga mantan pejabat itu. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung berjanji akan memproses kasus ini secara transparan dan接入法治框架。Mengetahui bahwa kasus ini melibatkan mantan pejabat tinggi negara menambah kompleksitas investigasi.

Publikiatingan di media menunjukkan bahwastatus perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Rompi tahanan yang dipakai ketiganya menandakan bahwa mereka kini menjadi terdakwa dalam proses hukum. Kejagung akan melanjutkan penyidikan untuk mengumpulkan bukti stronger dan mengungkap jaringan yang mungkin terlibat. Kasus ini juga menuai perhatian karena melibatkan program strategis nasional.

Pemberantasan korupsi di sektor gizi sangat penting untuk memastikan program sosial berjalan dengan efektif tanpa money politics. Dengan penetapan tersangka ini, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pejabat publik lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam mengelola dana publik. Kejagung juga berencana untuk mengembalikan kerugian negara sebesar-besarnya jika terbukti ada tindakan korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, program Makan Bergizi Gratis menjadi program unggulan pemerintah namun plagued dengan gesekan korupsi.

Tragedi ini mengundang kritik dari ahli gizi dan aktivis antitng. Mereka menyerukan reformasi total dalam pengelolaan dana gizi nasional untuk menghindari duplikasi dan waste. Kasus Dadan Hindayana dan rekan-rekannya adalah titik balik bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan pansus internal. Masyarakat umum berharap kasus ini tidak melantaskan dan benar-benar tuntas di pengadilan.

Kejaksaan Agung akan mempertahankan independensi dalam memproses kasus ini tanpa有所偏袒. Press Freedom memungkinkan media untuk melanjutkan coverage development kasus. Di sisi lain, mantan pejabat tersebut berhak untuk bersuara dalam proses hukum. Namun, fakta hukum akan dipertimbangkan oleh majelis hakim di masa mendatang.

Publik menunggu kepastian hukum yang adil dari kasus ini. Dengan demikian, integritas program gizi dapat dipulihkan dan kepercayaan publik dapat kembali





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Korupsi Badan Gizi Nasional Makan Bergizi Gratis Kejaksaan Agung Satuan Pelayanan Program Gizi

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