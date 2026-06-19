Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2026 di Badan Gizi Nasional. Penetapan ini mengangkat jumlah tersangka menjadi enam orang. Glory diduga bekerja sama dengan bekas Kepala BGN Dadan Hindayana memperjualkan titik dapur SPPG kepada mitra dan menerima uang secara berkala. Program MBG memiliki anggaran colossal.

Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2026 di Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi dan ditemukan cukup alat bukti.

Penetapan ini membuat jumlah tersangka dalam kasus itu menjadi enam orang, setelah sebelumnya lima orang sudah ditetapkan. Peran GHS diduga memperoleh akses khusus dari bekas Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mendapatkan titik dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui yayasan yang dikelolanya, kemudian menjual hak pengelolaan tersebut kepada mitra lain.

Sebagai timbal balik, Glory secara berkala menyerahkan uang tunai, dalam rupiah maupun valuta asing, kepada Dadan dari hasil jual-beli titik dapur yang nilainya bervariasi dari puluhan juta hingga Rp 100 juta per titik, dilakukan sejak awal tahun 2025. Total anggaran program MBG 2025-2026 sangat besar, yakni Rp 85,27 triliun untuk 2025 dan Rp 268 triliun untuk 2026.

Program ini seharusnya dikelola oleh yayasan di sekolah, namun banyak yayasan mitra yang terkait pejabat BGN dan ditunjung dengan cara mengatur verifikasi di portal BGN. Penyidik masih mendalami aliran dana apakah dalam bentuk rupiah kemudian diubah ke asing atau langsung dalam asing. Glory dijerat dengan Pasal 12 huruf a, b, c dan Pasal 20 huruf a UU KUHP. Ia ditahan 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Dalam konteks ini, penyidik juga memeriksa Sony Sanjaya dan enam saksi lain. Pemeriksaan Sony sebagai tersangka untuk mendalami materi perkara termasuk permohonan judicial review (JC) yang diajukan, dan penyidik masih mempertimbangkan apakah menerima atau menolak permohonan tersebut berdasarkan keterangan 41 nama yang disebutkan





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Korupsi MBG Badan Gizi Nasional Glory Harimas Sihombing Dadan Hindayana Tata Kelola SPPG

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