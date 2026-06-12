Kejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik.

Pengajuan Justice Collaborator (JC) oleh tersangka kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ), Sony Sonjaya, mulai ditindaklanjuti Kejaksaan Agung. Pemeriksaan Sony Sonjaya akan segera dilakukan.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap Sony diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang disampaikan dalam pengajuan tersebut. Untuk nama-nama tadi, masih kami pelajari. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SS untuk mengonfirmasi dari pengajuan JC yang disampaikan pada kita. Namun Syarief belum merinci kapan pemeriksaan dilakukan.

Penyidik masih menyusun jadwal pemanggilan terhadap mantan petinggi BGN tersebut. Kejagung Tak akan Sita Seluruh Motor Listrik MBG, yang Tersisa Tetap Didistribusikan. Penguatan Rupiah. Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke Kejagung, Bakal Bongkar Tokoh Besar Kasus Korupsi Tata Kelola MBG.

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Kejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik. Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG, Perannya Orang Suruhan Sony Sanjaya. Sony Sanjaya Ucapkan Selamat buat Nanik S Deyang Singgung Kado Terindah. Detik-Detik Dadan Hindayana Cs Dijemput Penyidik Kejagung, Ada yang di Rumah dan Hotel.

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Kejagung Korupsi MBG Sony Sanjaya Andri Mulyono

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