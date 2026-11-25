Kejaksaan Agung menyita uang tunai Rp55,8 miliar, 126.200 dolar AS, dan emas batangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang terkait korupsi nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) secara resmi mengumumkan hasil penyitaan aset signifikan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Pengumuman ini dilakukan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, 25 November 2026.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melacak dan mengamankan aset-aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi di sektor pertambangan nikel. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa aset yang disita mencakup berbagai bentuk kekayaan yang bernilai tinggi, termasuk uang tunai dalam mata uang lokal dan asing, emas batangan, serta kendaraan bermotor.

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Rincian Aset Tersita Hingga Rp55,8 Miliar

Anang Supriatna merinci secara eksplisit nilai dan jenis aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik dalam operasi hukum ini. Jumlah uang tunai dalam bentuk Rupiah yang disita mencapai angka sangat besar, yaitu sebesar Rp55.824.713.000. Angka ini menjadi indikator kuat adanya aliran dana ilegal yang berhasil ditahan oleh pihak kejaksaan.

Selain rupiah, penyidik juga mengamankan uang tunai dalam bentuk mata uang asing yang bernilai internasional. Terdaftar jumlah 126.200 dolar Amerika Serikat dan 98.000 yen sebagai bagian dari aset tersita. Pengamanan aset dalam mata uang asing ini menunjukkan kompleksitas dari jaringan keuangan yang diinvestigasi dalam kasus pelik ini.

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Dalam hal aset berharga lain, tim penyidik berhasil mengamankan emas batangan yang tersimpan dalam jumlah yang tidak disebut secara numerik dalam pernyataan publik namun dikategorikan sebagai aset vital. Selain emas dan uang, penyitaan juga mencakup barang bergerak berupa kendaraan roda empat yang diduga digunakan dalam operasi ilegal tersebut.

Detail Kendaraan dan Barang Bukti Elektronik

Kejagung mengungkap detail spesifikasi kendaraan yang disita untuk memastikan transparansi proses penegakan hukum. Aset berupa kendaraan tersebut terdiri dari satu unit mobil Lexus dengan warna hitam metalik dan satu unit mobil Honda HRV yang diproduksi tahun 2016 dengan warna abu-abu metalik. Kedua kendaraan ini kini menjadi bagian dari barang bukti fisik utama dalam perkara.

Tidak hanya aset fisik, kekuatan penyidikan juga terlihat dari pengumpulan data digital yang masif. Pihak Kejaksaan Agung menyatakan telah menyita 4.000 dokumen fisik yang diduga berkaitan dengan transaksi ilegal di industri nikel. Jumlah ini mencerminkan volume kegiatan bisnis yang diawasi dan dicurigai memiliki celah pelanggaran hukum.

Dari sisi teknologi, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik dalam jumlah 71 unit. Barang bukti elektronik ini diharapkan dapat memberikan rekam jejak komunikasi dan transaksi digital yang sulit dipalsukan, sehingga memperkuat posisi bukti dalam proses persidangan nanti yang akan menjerat pelaku korupsi.

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Proses Hukum di Sulawesi Tenggara

Kasus ini berfokus pada praktik tata kelola usaha pertambangan nikel yang dilakukan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung menyoroti adanya indikasi pelanggaran hukum yang melibatkan mekanisme pencucian uang dari hasil korupsi sektor pertambangan yang sangat menguntungkan ini. Fokus investigasi diarahkan pada bagaimana dana hasil korupsi dialirkan dan dihilangkan jejaknya.

Langkah penyitaan aset merupakan tahapan kritis dalam hukum pidana untuk mencegah pelaku mengalihkan kekayaan yang merupakan akibat dari tindak pidana. Dengan mengamankan dana triliunan rupiah dan aset berharga lainnya, negara berpotensi dapat mengembalikan uang negara yang hilang ke kas negara melalui proses restitusi.

Kasus ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya nikel yang menjadi komoditas strategis ekonomi Indonesia. Penyidikan akan berlanjut untuk mengungkap lingkaran pejabat atau korporasi yang terlibat dalam jaringan pencucian uang ini secara tuntas.

Proses hukum selanjutnya akan mengandalkan temuan dari dokumen dan barang bukti elektronik yang telah disita untuk menguji keterkaitan antara para tersangka dengan aliran dana ilegal tersebut. Masyarakat dapat menunggu perkembangan lanjutan mengenai siapa saja yang akan dijebloskan ke proses pengadilan dalam perkara pelik ini.