Kejagung Geledah Rumah Tersangka Korupsi MBG di Bandung, Cari Bukti Baru

Penyidik Kejagung menggeledah rumah tersangka kasus korupsi Program MBG di Bandung dan menemukan bukti aliran uang kepada mantan Wakil Kepala BGN.

Rumah tersangka kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung tidak luput dari penggeledahan Kejaksaan Agung ( Kejagung ). Setelah menetapkan Asep Yusuf Somantri (AYS) sebagai tersangka keempat, penyidik menduga adanya aliran uang yang mengalir kepada mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya (SS).

Asep bukan sosok asing dalam kasus ini. Penyidik menyebut pria dari kalangan swasta tersebut memiliki kedekatan dengan Sony dan diduga diberi peran khusus dalam pengondisian mitra program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan dugaan aliran uang itu terungkap setelah penyidik menelusuri peran Asep dalam proses penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS," kata Syarief pada Jumat, 12 Juni 2026. Menurut penyidik, Asep diduga tidak hanya berperan mencari mitra untuk pelaksanaan program MBG. Ia juga disebut memperoleh akses terhadap informasi internal yang berkaitan dengan titik-titik dapur SPPG yang masih kosong. Dari akses tersebut, Asep diduga mengetahui lokasi-lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan dalam proses penentuan mitra.

"AYS merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG," tuturnya. Lebih jauh, penyidik menduga Asep memiliki ruang untuk memengaruhi proses verifikasi calon mitra yang telah mendaftar melalui portal resmi MBG. Bahkan, sejumlah calon SPPG yang sebelumnya telah mendapat persetujuan disebut bisa dibatalkan dan digantikan oleh pihak lain.

"Mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur sedemikian rupa agar calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG yang telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya," ujar dia. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan Kejagung menetapkan Asep sebagai tersangka. Saat ini, ia telah ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Syarief. Sebelumnya, penyidik Kejagung terus mengurai dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Awal Juni 2026 diwarnai peristiwa besar lainnya seperti penahanan pejabat, kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, pengesahan RUU Polri, dan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Namun, fokus utama berita ini adalah perkembangan penyidikan kasus MBG yang semakin meluas.

Kejagung kini memperluas pencarian barang bukti dengan menggeledah rumah tersangka di Bandung. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah tudingan yang mengaitkannya dengan kepemilikan SPPG atau dapur MBG. Ia meminta agar publik menunggu pengakuan dari Sony Sonjaya. Kasus ini berpotensi memasuki babak baru dengan kemungkinan terungkapnya lebih banyak pihak yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Program MBG yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke meja hijau. Masyarakat diharapkan tetap mengawal proses hukum ini agar tercipta keadilan dan transparansi dalam pengelolaan program-program pemerintah





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