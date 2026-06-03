Kejagung Geledah Kantor BGN Setelah Pencopotan Dadan Hindayana

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa jam setelah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN. Penggeledahan terkait dugaan pelanggaran tata kelola dan kualitas makanan program MBG.

Jakarta, Kompas - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penggeledahan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto merombak pucuk pimpinan lembaga tersebut. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, pihak Kejagung belum bersedia membeberkan secara rinci mengenai perkara yang melatarbelakangi penggeledahan. Jeffry mengatakan, "Penyidik Pidsus Kejagung benar melakukan geledah di kantor BGN.

" Ia belum memberikan keterangan mengenai ruang kerja yang diperiksa ataupun barang bukti yang disita. Detail mengenai kasus hukum yang sedang diselidiki ini rencananya akan segera diungkapkan kepada publik. Sebelum penggeledahan terjadi, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN pada Selasa, 2 Juni 2026 malam. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Mayor Jenderal Trenggono selaku Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pencopotan ini berdasarkan hasil pemonitoran dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.

"Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan bisa segera diperbaiki. Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk dalam menjaga kualitas makanan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa. Melalui perombakan ini, pemerintah berharap pimpinan baru dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperbaiki kinerja, serta meningkatkan tata kelola organisasi. Langkah tersebut diambil demi menghadirkan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia.

Jajaran pimpinan BGN yang baru juga diinstruksikan segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan seluruh program tetap berjalan dengan baik di masa transisi. Prasetyo menegaskan, proses evaluasi dan pergantian kepemimpinan ini dijamin tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Setiap unit kerja di lingkungan BGN diminta tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Langkah penyegaran organisasi ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah.

"Ini sekaligus sebagai pengejawantahan manifesto kemanusiaan, pengejawantahan manifesto keberpihakan, dan tentu kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional," ujar Prasetyo. Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa ia kini memikul tanggung jawab yang sangat besar setelah ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana. Sejumlah pekerjaan rumah harus dikerjakannya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis.

"Ini amanah dan tanggung jawab yang amat sangat besar serta berat buat saya untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi terbaik serta membangkitkan ekonomi rakyat. Mohon dukungan dan doanya saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan lancar," kata Nanik saat dihubungi, Rabu, di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai pencopotan Dadan terlambat karena sudah terlalu banyak kasus keracunan MBG.

Kementerian Kesehatan mencatat ada 446 kasus keracunan MBG dengan total korban 37.693 orang selama program itu berjalan dari Januari 2025 hingga awal Mei 2026. Pergantian pimpinan BGN ini, lanjut Jasra, harus menjadi momentum untuk memperbaiki program MBG secara menyeluruh. Evaluasi tata kelola program MBG ke depan seharusnya tidak sama dengan evaluasi program pemerintah biasa yang dilakukan tahunan, tetapi membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar.

"Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan," tegas Jasra. Penggeledahan kantor BGN oleh Kejagung menambah daftar masalah yang dihadapi lembaga tersebut. Publik menanti pengungkapan kasus hukum yang mendasari penggeledahan tersebut. Sementara itu, pemerintah berharap dengan pimpinan baru, BGN dapat segera membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas program MBG.

Sinergi antarlembaga dan komitmen untuk memperbaiki sistem diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas nasional ini





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