Kejagung Geledah Kantor BGN Jakpus Terkait Dugaan Jual Beli Titik SPPG, Pimpinan Dicopot

Kejaksaan Agung menggledah Kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 3 Juni 2026 dini hari. Penggeledahan yang berlangsung hingga pagi hari terkait dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Kabar dicopotnya Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua Wakilnya muncul sebelumnya. Pegawai tidak diperbolehkan masuk ruang kerja selama penggeledahan. BGN menegaskan tidak ada pungutan pembangunan dapur dan mengusut penipuan jual beli titik SPPG. Polisi di Batam juga selidiki penipuan serupa dengan kerugian Rp400 juta.

Penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat dilakukan selepas pergantian pimpinan pada Rabu 3 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Proses ini berlanjut hingga pagi hari sehingga pegawai dan tamu tidak diperkenankan memasuki area perkantoran尤其 ruang kerja mereka. Menurut Pantauan di lokasi, mereka hanya dapat menunggu di luar gedung maupun lobi. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua Wakilnya Lodewijk Pusung serta Sony Sanjaya dicopot pada Selasa malam 2 Juni 2026. Konfirmasi dari Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Jefri menyebutkan penyidik Pidsus Kejaksaan Agung memang melakukan penggeledahan dan hasilnya akan dirilis secara resmi.

Penggeledahan ini terkait dengan dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mencuat dalam beberapa laporan. BGN telah membuka suara menegaskan tidak ada pungutan pembangunan dapur MBG dan mendukung usutan dugaan penipuan di Lombok Timur. Selain itu, BGN juga mengusut keterlibatan kelompok terstruktur di kasus penipuan titik SPPG termasuk jual beli nomor ID hingga mencapai ratusan juta rupiah.

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan bahwa hingga saat ini masih bertugas berkoordinasi dengan satgas MBG Polri terkait dugaan tersebut. Polresta Barelang bersama BGN juga menyelidiki dugaan penipuan jual titik dapur MBG di Batam dengan kerugian mencapai Rp400 juta. BGN secara tegas mengingatkan SPPG untuk mematuhi petunjuk teknis operasional pemerintah demi menjamin kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi BGN menemukan 78 SPPG di Solo Raya terindikasi melanggar juknis program MBG dan purposely mengkritik monopoli pemasok di 80 SPPG Solo Raya yang berpotensi mengancam kualitas program tersebut. BGN juga sudah menutup pendaftaran MBG dan memperingatkan masyarakat atas modus penipuan jual beli titik SPPG. Anggota DPR Ahmad Sahroni mendukung Kejagung untuk usut dugaan korupsi program MBG. Di tengah geger, muncul kabar mengenai penjemputan paksa terhadap Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sanjaya yet belum dapat terkonfirmasi.

Selain berfokus pada kasus BGN, Kejagung juga tengah melakukan pelelasan aset mewah dari berbagai perkara seperti dari Harvey Moeis dan terpidana asabri Jimmy Sutopo yang merilis 14 jam tangan palsu dilelang dan dimusnahkan





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