Kejagung Diminta Selidiki Hubungan Nadiem dengan Investasi Google dalam Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Mahfud MD mengkritik Menteri Pendidikan Nadiem Makarim atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook, menyebut Nadiem jarang hadir di kantor dan tidak memimpin kementerian dengan pola birokrasi pemerintahan.

Kejaksaan Agung ( Kejagung ) diminta untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan Nadiem Makarim , Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dengan investasi Google dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook . Menteri Koordinator bidang Politik , Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai salah satu tanda ketidaktahuan Nadiem soal birokrasi adalah kebiasaan jarang hadir di kantor.

Ia bahkan mencontohkan adanya pejabat tinggi yang kesulitan bertemu Nadiem hingga akhirnya pertemuan dilakukan di sebuah hotel. Mahfud menjelaskan bahwa Nadiem lebih sering mengelola kementeriannya dengan pendekatan taktis seperti bisnis yang pernah ia jalankan, bukan dengan pola kerja birokrasi pemerintahan yang berlaku. Selain itu, Mahfud juga mengungkap bahwa Nadiem pernah mendapatkan kritik keras dari forum rektor se-Indonesia. Saat pandemi Covid-19, Mahfud menginisiasi pertemuan daring untuk membahas kebijakan pendidikan tinggi. Namun, para rektor justru mengeluhkan bahwa mereka jarang mendapat arahan langsung dari Nadiem. “Selama ini kami tidak pernah mendapat arahan,” kata Mahfud menirukan pernyataan Rektor Universitas Diponegoro.Mahfud juga mengkritik kebijakan pengadaan laptop Chromebook yang kini menyeret Nadiem ke kasus dugaan korupsi. Ia menilai program tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata dunia pendidikan di banyak daerah. “Di beberapa tempat, anak-anak masih harus menyeberang dengan tali ke sekolah, risikonya nyawa. Masa lalu justru ada kebijakan Chromebook,” tegas Mahfud. Belum lama ini, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Pengumuman disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, Kamis, 4 September 2025. Menurut Kejaksaan, Nadiem terlibat sejak awal dalam pembicaraan dengan Google Indonesia terkait penggunaan sistem operasi Chrome OS di perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah. Bahkan, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 disebut mengunci penggunaan OS tersebut. Dari hasil penyelidikan, kerugian negara akibat proyek ini ditaksir mencapai Rp1,98 triliun, meski angka pasti masih menunggu audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan Pertanggungjawaban (BPKP). Atas kasus ini, Nadiem dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ia kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari.





Nadiem Makarim Google Chromebook Korupsi Kejagung Mahfud MD

