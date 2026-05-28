Keith Morris Mengkritik Partai Republik Saat Konser di Las Vegas

Vokalis Circle Jerks, Keith Morris, mengalami insiden menarik saat konser di Las Vegas. Ia mengkritik keras Partai Republik dan menyebut kondisi politik saat ini sebagai 'tongkang penuh dengan politisi sialan'.

Vokalis band Circle Jerks , Keith Morris , mengalami insiden menarik saat konser di Las Vegas . Saat ditawari penonton untuk menandatangani piringan hitam miliknya, Keith Morris langsung menghentikan interaksinya dan memberikan ceramah panjang kepada penonton lainnya.

Ia mengkritik keras Partai Republik dan menyebut kondisi politik saat ini sebagai 'tongkang penuh dengan politisi sialan'. Insiden ini menjadi viral setelah direkam oleh penonton dan dibagikan di media sosial. Keith Morris dikenal memiliki karakter blak-blakan dan tidak pernah takut pada konfrontasi. Ia menolak memberikan tanda tangan dan melarang penonton tersebut datang ke konser mereka lagi





