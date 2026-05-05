Keheranan Graham Arnold: Arab Saudi Tuan Rumah Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Padahal Peringkat FIFA Lebih Rendah

Graham Arnold, pelatih timnas Australia, mengungkapkan keheranannya atas keputusan FIFA menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal Qatar dan Irak seharusnya menjadi tuan rumah berdasarkan peringkat FIFA.

Piala Dunia 2026 telah memastikan 48 negara peserta yang akan berkompetisi di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Informasi ini diungkapkan oleh Graham Arnold dalam sebuah wawancara di podcast The Howie Games yang dipublikasikan di YouTube.

Arnold menjelaskan bahwa pada awalnya, tim-tim peserta diberitahu bahwa babak keempat kualifikasi akan dilaksanakan di lokasi netral. Ia menyatakan, 'Ketika saya menghadiri undian di awal kampanye bersama Australia, kami mendapatkan informasi bahwa pertandingan playoff akan diadakan di tempat yang tidak memihak kepada salah satu tim.

' Informasi ini menjadi sorotan karena adanya perubahan lokasi penyelenggaraan yang dinilai kurang transparan. Berdasarkan peringkat FIFA yang dirilis pada tanggal 13 Juni 2025, Qatar menduduki posisi ke-53, Irak berada di peringkat ke-57, dan Arab Saudi menempati posisi ke-58. Pertandingan antara tim nasional Indonesia yang diperkuat oleh Mauro Zijlstra melawan tim Irak dalam laga kedua Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Irak.

Pertandingan ini berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Minggu, 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Seharusnya, sesuai dengan keputusan awal, Qatar dan Irak seharusnya menjadi tuan rumah untuk babak keempat Grup B. Namun, terjadi perubahan yang mengejutkan. Arnold mengungkapkan keheranannya atas perubahan tersebut.

'Saya pikir ini adalah keputusan yang baik, karena Qatar berada di peringkat 53, Irak di peringkat 57, dan Arab Saudi di peringkat 58. Akan tetapi, entah bagaimana, Arab Saudi justru ditunjuk sebagai tuan rumah untuk grup ini,' ujarnya. Pernyataan Arnold menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan proses pemilihan tuan rumah yang digunakan oleh FIFA. Perubahan ini juga memunculkan spekulasi mengenai adanya pengaruh politik atau faktor lain di balik keputusan tersebut.

