Kehadiran Kapal Perang AS di Selat Malaka: Tanggapan Pakar Hukum Internasional dan Potensi Kerjasama Pelatihan Kosmonot dengan Rusia

Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, menanggapi kehadiran kapal perang AS di Selat Malaka dan menekankan pentingnya Hak Lintas Transit. Selain itu, Menlu Sugiono membahas kemungkinan pelatihan kosmonot bagi WNI di Rusia.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana , memberikan tanggapan terkait kehadiran kapal perang Amerika Serikat (AS) di Selat Malaka dalam sebuah dialog di program Kompas Petang Kompas TV pada Rabu, 22 April 2026.

Pernyataan ini muncul setelah adanya pertanyaan publik mengenai implikasi dari aktivitas militer AS di perairan strategis tersebut. Prof. Hikmahanto menjelaskan bahwa keberadaan kapal perang AS di Selat Malaka merupakan hal yang wajar, terutama jika dilihat dari perspektif hukum internasional dan kepentingan pelayaran global. Ia menekankan bahwa Selat Malaka adalah jalur pelayaran internasional yang vital, dan keberadaan kapal asing, termasuk kapal perang, di selat ini diatur oleh prinsip Hak Lintas Transit.

Prinsip ini memungkinkan kapal-kapal dari berbagai negara untuk melewati selat dengan bebas, asalkan mereka mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul, juga memberikan pandangan serupa. Ia menyatakan bahwa lintas damai oleh kapal-kapal AS di Selat Malaka adalah sesuatu yang normal dan tidak perlu dianggap sebagai ancaman. Laksamana Tunggul menjelaskan bahwa Selat Malaka bukan hanya wilayah yurisdiksi Indonesia, melainkan juga melibatkan Singapura dan Malaysia.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan Selat Malaka merupakan tanggung jawab bersama ketiga negara tersebut. Prof. Hikmahanto menambahkan bahwa penting untuk tidak memandang Selat Malaka sebagai wilayah yang hanya dikuasai oleh Indonesia. Ia menekankan perlunya kerjasama dan koordinasi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran di selat tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka harus mematuhi aturan Hak Lintas Transit, seperti tidak boleh berhenti atau mengarahkan senjata, terutama bagi kapal selam yang harus memunculkan diri ke permukaan. Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari potensi konflik. Selain membahas kehadiran kapal perang AS, dialog tersebut juga menyinggung mengenai pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pembicaraan tersebut mencakup kemungkinan adanya program pelatihan kosmonot bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Rusia. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia di bidang luar angkasa. Pelatihan kosmonot bagi WNI akan menjadi langkah penting dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi dan sains. Program ini diharapkan dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa.

Kehadiran kapal perang AS di Selat Malaka dan potensi kerjasama pelatihan kosmonot dengan Rusia menunjukkan dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan. Indonesia perlu terus menjaga komunikasi dan kerjasama dengan berbagai negara untuk memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan, serta untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Isu Selat Malaka juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, serta pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lintas negara





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Media Asing Soroti Kapal Perang AS Lintasi Selat Malaka, Singgung Legalitas hingga KeamananPelayaran kapal perang AS di Selat Malaka menarik perhatian media internasional, yang menyoroti legalitas hingga potensi dampaknya bagi keamanan.

Read more »

Dilema Kedaulatan dan Hukum Internasional: Mengapa Iran Menutup Kembali Selat Hormuz?Analisis mendalam mengenai penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran, meninjau konflik antara kedaulatan negara, sanksi ekonomi, dan kewajiban hukum internasional di bawah UNCLOS.

Read more »

Thailand Akan Bangun Terusan Darat Pesaing Selat Malaka, Belajar dari Selat HormuzPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kapal AS lewat Selat Malaka dinilai tak ganggu politik bebas aktifKetua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai bahwa kapal milik Amerika Serikat yang melintasi Selat Malaka, tidak akan mengganggu politik bebas aktif Indonesia. ...

Read more »

Tiru Selat Hormuz, Purbaya Mau Kapal Lewat Selat Malaka Bayar ke RIPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kapal Perang AS Lintas Selat Malaka, Pemerintah Tegaskan Sesuai Hukum InternasionalKapal perang Amerika Serikat melintasi Selat Malaka pada 18 April 2026, memicu perhatian publik. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perlintasan ini merupakan bagian dari praktik hukum internasional yang sah, yaitu Freedom of Navigation Patrol dan Hak Lintas Transit yang diatur dalam UNCLOS.

Read more »