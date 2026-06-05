Kegiatan Nobar Piala Dunia 2026 Dapat Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai kegiatan nobar Piala Dunia 2026 sebagai peluang besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempererat kebersamaan di berbagai daerah.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai kegiatan nobar Piala Dunia 2026 bukan sekadar hiburan, melainkan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat serta mempererat kebersamaan di berbagai daerah.

Ia menjelaskan bahwa momentum Piala Dunia ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setiap kegiatan nonton bareng dapat melibatkan pedagang makanan, minuman, dan berbagai usaha kecil lainnya. Saleh menambahkan bahwa kita bersyukur karena hak siar Piala Dunia diberikan kepada TVRI. Ini merupakan momentum yang sangat baik bagi rakyat Indonesia untuk melakukan selebrasi dan menikmati tontonan berkelas dunia.

Saleh menekankan bahwa kegiatan nobar Piala Dunia adalah kesempatan emas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Para pedagang makanan, minuman, dan penyedia kebutuhan acara lainnya dapat terlibat langsung dalam setiap kegiatan nobar. Semakin banyak kegiatan nobar yang diselenggarakan di berbagai daerah, semakin besar pula dampak positifnya terhadap perekonomian lokal. Pelaku usaha kecil di sekitar lokasi nobar akan merasakan manfaat langsung dari peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi.

Saleh juga menjelaskan bahwa dukungan dari sponsor atau pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih dapat turut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan nonton bareng. Misalnya dengan menyediakan hadiah, kaus bola, atau bentuk dukungan lainnya. Dukungan ini diharapkan mengutamakan produk dalam negeri. Dukungan dari sponsor tidak hanya meningkatkan antusiasme masyarakat tetapi juga menjadi sarana promosi efektif bagi produk lokal.

Hal ini menunjukkan kualitas dan daya saing produk Indonesia di mata publik yang lebih luas. Hak siar Piala Dunia yang diberikan kepada TVRI merupakan langkah strategis untuk memastikan akses merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat menikmati tontonan berkelas dunia secara bersama-sama di berbagai lingkungan sosial. Saleh berharap bahwa dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat ikut merasakan kegembiraan dan semangat kebersamaan dalam menyambut dan menikmati Piala Dunia.

Saleh Partaonan Daulay juga berharap TVRI dapat terus meningkatkan kualitas dan jangkauan siarannya, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Tujuannya adalah agar tidak ada masyarakat yang terlewatkan dari euforia Piala Dunia. Berdasarkan laporan terbaru, TVRI terus berupaya memperkuat jaringan siaran, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Saleh menjelaskan bahwa berdasarkan laporan terakhir, TVRI juga terus melakukan penguatan jaringan siaran, terutama di wilayah Indonesia Timur, agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati siaran Piala Dunia secara merata.

DPR RI secara aktif memberikan dukungan penuh kepada TVRI untuk memperkuat infrastruktur penyiaran. Dukungan ini termasuk kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna memperluas akses layanan siaran, memastikan pemerataan informasi dan hiburan bagi seluruh rakyat. UMKM Kalteng Naik Kelas. Presiden Prabowo Padukan Wisata dan Sepak Bola, Pemprov Kepri Gelar Nobar Piala Dunia 2026.

Pemprov Kepri berkolaborasi dengan TVRI menyelenggarakan nobar Piala Dunia 2026 di berbagai titik strategis, memadukan wisata untuk menarik wisatawan dan mendongkrak ekonomi lokal. TVRI Kaltara berencana melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam acara nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di berbagai lokasi strategis, sekaligus mendukung program Asta Cita pemerintah. Pemerintah Provinsi Jambi melihat siaran Piala Dunia 2026 sebagai momentum emas untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dan meningkatkan semangat olahraga masyarakat. Peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen kuat untuk menggerakkan roda ekonomi nasional melalui siaran Piala Dunia 2026, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar euforia sepak bola ini menciptakan multiplier effect ekonomi yang luas. Komisi VII DPR meminta TVRI, RRI, dan Kantor Berita ANTARA berkolaborasi erat demi menyukseskan gelaran Piala Dunia 2026, memastikan masyarakat dapat menikmati siaran gratis dan liputan komprehensif dari ajang olahraga terbesar ini.

Pemerintah Daerah DIY menyambut program Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang disiarkan TVRI, diharapkan memotivasi generasi muda untuk aktif berolahraga dan memperkuat imunitas





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