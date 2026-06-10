Keempat Personel TNI Divonis Penjara dan Dua Dipecat dalam Kasus Penganiayaan Andrie Yunus

Pengadilan Militer II-08 Jakarta memvonis keempat personel TNI terkait penganiayaan terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Dua di antaranya, Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto, dipecat dari dinas militer setelah terbukti menjadi perencana penyiraman air keras. Hakim Ketua menegaskan tindakan mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai keprajuritan dan bertentangan dengan kepentingan militer yang menjaga soliditas dengan rakyat.

PAJakarta, 10 Juni 2026 - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan menjatuhkan hukuman penjara terhadap keempat personel Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus .

Putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu, juga mencakup pemecatan dua orang prajurit dari dinas militer karena dianggap tidak layak lagi din­daskan dalam lingkungan TNI. Keempat terdakwa yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko divonis tiga tahun enam bulan penjara, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi Cahyono mendapat dua tahun enam bulan, Kapten Nandala Dwi Prasetya兩個年被判两年监禁, dan Lettu Sami Lakka divonis satu tahun enam bulan penjara.

Selain pidana penjara, Serda Edi dan Lettu Budhi juga diberi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer khusus Angkatan Laut, di mana mereka bertugas. Hakim Ketua menjelaskan bahwa meskipun oditur militer tidak mengajukan permintaan pemecatan, majelis hakim memiliki keyakinan berbeda. Menurut majelis, kedua terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan pada dinas militer, dengan mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan terhadap masing-masing individu.

Permasalahan dimulai dari ide edi yang secara tidak langsung memprovokasi lettu Budhi untuk menggunakan air keras sebagai metode penganiayaan yang dianggap lebih praktis. Kedua prajurit yang telah dilatih untuk menghadapi musuh negara justru mengkhianati negara dengan menghujani warga sipil dengan cairan keras. Status mereka sebagai prajurit marinir yang seharusnya menjadi agen pertahanan negara menjadipertimbangan utama hakim. Perbuatan ini dinilai sangat jauh dari nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan delapan wajib TNI.

Selain itu, menegaskan hakim ketua, TNI harus memiliki sifat keprajuritan yang menyatu dengan sifat kerakyatan. Jika dipisahkan maka tidak akan menjadi prajurit yang ideal. Andrie yangactionsnya dianggap melecehkan TNI terjadi pada 16 Maret 2025 saat aktivis KontraS itu memaksa masuk dan menginterupsi rapat revisi UU TNI di Jakarta. Keempat personel TNI kemudian merencanakan penganiayaan dengan tujuan memberi pelajaran dan efek jera agar Andrie tidak kembali menjelek‑jelekan institusi militer.

Tindakan penyiraman air keras membuat Andrie mengalami luka serius dan membutuhkan pengobatan medis. Majelis hakim juga menilai bahwa jika keduanya tetap dipertahankan dalam dinas militer, makastatus prajurit TNI mereka akan mencemarkan nama baik dan mengganggu sendi‑sendi pembinaan, disiplin, serta tata tertib kehidupan prajurit TNI. Karena itu, putusan pemecatan diambil untuk menjaga martabat institusi dan menghindari pengaruh negatif terhadap rekrut lain.

Sementara itu, Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka yang terlibat dalam eksekusi penganiayaan hanya dihukum dengan pidana penjara tanpa pemecatan, melihattingkat partisipasi dan peran mereka yang dianggap kurang dalam perencanaan awal menurut majelis hakim. Warta hukum ini menegaskan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan di bawah atribut negara, terutama oleh aparat keamanan, akan dituntut dengan beratSelection忱hukum dan konpleksitas peradilan militer dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan personel TNI





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Pengadilan Militer TNI Penganiayaan Andrie Yunus Kontras

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