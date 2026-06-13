Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko Resmikan Pusat Kebudayaan Indonesia Meksiko

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko resmi mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia Meksiko di Mexico City, sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara dan mempererat hubungan bilateral. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal dalam interaksi antarmasyarakat yang lebih mendalam.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko telah meresmikan Pusat Kebudayaan Indonesia Meksiko , sebuah inisiatif penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara dan mempererat hubungan antarnegara. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko resmi mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia Meksiko di Mexico City, sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara dan mempererat hubungan bilateral.

Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal dalam interaksi antarmasyarakat yang lebih mendalam. Inisiatif ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan apresiasi yang lebih besar terhadap warisan budaya Indonesia di kancah internasional. Pembukaan pusat kebudayaan ini merupakan bagian integral dari program ‘People-Centered Relations’ yang digagas oleh Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Pusat Kebudayaan Indonesia Meksiko diresmikan pada 23 Mei 2026, bertepatan dengan perayaan Indonesian Festival di Mexico City.

Acara peresmian ini menandai babak baru dalam upaya diplomasi budaya Indonesia, membuka akses bagi berbagai kalangan masyarakat Meksiko untuk mengenal lebih dekat keunikan dan keragaman budaya Indonesia





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