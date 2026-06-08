Kedekatan Visual Venus dan Jupiter pada 9 Juni 2026: Peluang Emas Mengamati Dua Planet Terang Bersama

Pada malam 9 Juni 2026, Venus dan Jupiter akan tampak berjarak hanya 1,6 derajat di langit barat, memberikan kesempatan bagi pengamat untuk melihat dua planet paling terang secara bersamaan tanpa alat khusus. Fenomena konjungsi ini terjadi karena posisi relatif tiga planet dalam orbitnya, dan dapat disaksikan dengan mata telanjang atau teropong standar di lokasi terbuka.

Citra gabungan Jupiter yang diambil oleh instrumen NIRCam pada teleskop luar angkasa James Webb menampilkan cincin tipis planet raksasa serta dua satelitnya, Amalthea dan Adrastea, dengan aurora biru menyala di sekitar kutub utara.

Pada bulan Juni 2026, langit malam akan menyuguhkan fenomena menarik, yakni kedekatan visual antara dua planet paling terang, Venus dan Jupiter. Pada Selasa 9 Juni 2026, sekitar 45 menit hingga dua jam setelah matahari terbenam, kedua planet akan tampak berdekatan di cakrawala barat. Kondisi terbaik untuk menyaksikannya adalah pada tempat terbuka yang menghadap ke arah barat, jauh dari gangguan bangunan, pepohonan, atau pencahayaan buatan yang berlebihan.

Pada saat itu, jarak sudut antara Venus dan Jupiter diperkirakan sekitar 1,6 derajat, setara dengan tiga kali lebar bulan purnama yang terlihat dari Bumi. Pengamat dapat memperkirakan jarak tersebut dengan mengangkat satu jari telunjuk atau dua jari kelingking berdampingan pada lengan, mengarah ke langit. Kedekatan ini memungkinkan kedua planet masuk dalam satu bidang pandang teropong standar, menjadikannya kesempatan emas bagi pecinta astronomi untuk mengamati dua bola langit bersinar tanpa perlu peralatan khusus.

Jupiter berada jauh lebih jauh dari Bumi dibandingkan Venus pada saat konjungsi ini. Jarak Jupiter diperkirakan sekitar enam satuan astronomi, atau enam kali jarak Bumi ke Matahari, sementara Venus berada lebih dekat, sehingga tampak lebih terang meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada planet gas raksasa. Konjungsi terjadi karena susunan relatif tiga benda langit - Venus, Bumi, dan Jupiter - pada orbitnya menyebabkan kedua planet tampak berada pada arah pandang hampir bersamaan dari permukaan bumi.

Venus beredar mengelilingi Matahari dalam waktu sekitar 224,7 hari, bergerak lebih cepat daripada Bumi dan Jupiter, sehingga secara periodik menghasilkan konfigurasi seperti ini. Fenomena ini tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga memberikan peluang edukatif bagi masyarakat untuk belajar tentang gerakan planet, ukuran sudut, dan perbedaan jarak antar benda langit. Bagi mereka yang ingin menyaksikan pertunjukan ini, disarankan memilih lokasi dengan cakrawala barat yang jelas, seperti area terbuka di pedesaan, pantai, atau taman luas.

Memasang kamera dengan lensa telefoto dapat menangkap detail kedua planet secara bersamaan, sementara teropong standar cukup untuk melihat kontras cahaya yang memukau. Pada malam konjungsi, Venus akan bersinar dengan warna putih kekuningan yang khas, sedangkan Jupiter menampilkan nuansa kuning keoranyean, keduanya bersaing dalam kecerahan. Dengan mengamati kali ini, pengamat dapat merasakan skala kosmos dan mengapresiasi betapa gerakan planet-planet dalam tata surya menghasilkan momen-momen visual yang menakjubkan.

Jangan lewatkan kesempatan langka ini, karena jarak sudut 1,6 derajat hanya terjadi beberapa kali dalam satu dekade, menjadikan 9 Juni 2026 sebagai momen penting bagi komunitas astronomi Indonesia





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Konjungsi Venus Jupiter Fenomena Langit Pengamatan Astronomi Juni 2026 Cahaya Planet

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