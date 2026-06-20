Kedai Nasi Lemak Ayam Taliwang di Singapura terus menambahkan popularitasnya setelah berhasil membuka sejumlah cabang di kawasan Hougang, Tampines, dan Ang Mo Kio. Pada tahun 2021, kedai ini berhasil masuk dalam daftar rekomendasi Michelin Guide Singapore. Gerai pertama Nasi Lemak Ayam Taliwang berada di Yishun Park Hawker Centre, dengan etalase yang didominasi warna merah mencolok.

Kedai Nasi Lemak Ayam Taliwang di Singapura terus menambahkan popularitasnya setelah berhasil membuka sejumlah cabang di kawasan Hougang, Tampines, dan Ang Mo Kio. Pada tahun 2021, kedai ini berhasil masuk dalam daftar rekomendasi Michelin Guide Singapore.

Gerai pertama Nasi Lemak Ayam Taliwang berada di Yishun Park Hawker Centre, dengan etalase yang didominasi warna merah mencolok. Menu nasi lemak yang terpampang di bagian depan menawarkan berbagai pilihan, termasuk Nasi Lemak Ayam Taliwang dan Nasi Lemak Jumbo. Harga menu-menu ini cukup tinggi, tetapi dengan jumlah lauk yang didapatkan, menu ini sangat layak untuk dicoba. Selain itu, budaya sarapan Malaysia baru saja ditetapkan dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan UNESCO.

Budaya sarapan Malaysia berpusat pada makanan dan kebersamaan dalam menikmati sarapan pagi dengan menu utama seperti Nasi Lemak, Roti Canai, dan minuman Teh Tarik. Unsur tradisi budaya sarapan Malaysia dipraktikkan di ruang pribadi dan publik, dari daerah pedesaan hingga perkotaan. Suku Melayu, Tionghoa, India, dan kelompok etnis lainnya di seluruh Malaysia merupakan produsen dan pengunjung makanan, serta terlibat aktif dalam praktik unsur ini.

Kementerian Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC) telah mengakui bahwa budaya sarapan Malaysia memenuhi semua kriteria dalam Konvensi UNESCO 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Budaya sarapan di Malaysia mencerminkan keberagaman, keharmonisan, inklusivitas, dan penerimaan bangsa di antara masyarakat multietnisnya. Ini adalah elemen warisan budaya takbenda yang selaras dengan kriteria UNESCO, sehingga mendorong hubungan sosial dan menunjukkan kekuatan Malaysia sebagai negara multiras.

Dengan demikian, kedai Nasi Lemak Ayam Taliwang di Singapura terus menambahkan popularitasnya dan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang wajib dikunjungi





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