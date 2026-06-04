Artikel ini mengupas bagaimana AI semakin digunakan sebagai alat dominasi negara dan korporasi, serta tantangan etika yang diangkat oleh Paus Leo XIV dalam ensiklik terbarunya.

Kecerdasan buatan (AI) dijanjikan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, terutama bagi generasi muda. Namun kenyataannya, laju AI saat ini justru didorong oleh generasi yang lebih tua dan memegang tampuk kekuasaan.

Dari Gedung Putih hingga ruang rapat korporasi, AI diperlakukan sebagai alat produktivitas, efisiensi, dan dominasi masa depan. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menunjukkan ambisi dominasi lewat AI. Pentagon telah lama menggunakan AI melalui sistem Maven, yang digunakan untuk menganalisis data medan perang dan mengidentifikasi target. Pada 20 Maret 2026, Maven resmi menjadi program militer AS.

Dalam serangan ke Iran, penggunaan Maven melonjak drastis. Kepala Digital dan AI Pentagon, Cameron Stanley, menyebut sistem itu dipakai dalam Operasi Epic Fury yang mencakup 13.000 target dalam 38 hari. Ambisi serupa terjadi di banyak negara. Ukraina mengembangkan AI dari data tempur sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

Di Gaza, sistem AI Lavender milik Israel dilaporkan digunakan untuk menandai sekitar 37.000 warga Palestina untuk dibunuh, meskipun Israel membantahnya. Korea Utara juga berambisi mengembangkan rudal berpemandu AI dan telah mengujinya pada 26 Mei 2026. Di Eropa, perusahaan AI Prancis, Mistral, menjadikan pertahanan sebagai pasar penting; pada tahun 2026 bisnis pertahanan menyumbang 10-15 persen pendapatannya. Tidak hanya di tingkat negara, di korporasi AI semakin menjadi alat kekuasaan.

AI digunakan untuk mengejar efisiensi dan kendali kerja, sementara pengembangan AI untuk kesejahteraan dan keadilan jarang terdengar. Kabar PHK terkait AI makin santer. Meta, induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, memangkas sekitar 8.000 pekerja pada Mei 2026. Bank investasi global Goldman Sachs memperkirakan AI memangkas lapangan kerja 5.000 hingga 10.000 posisi per bulan sepanjang 2025 di AS saja.

Sementara itu, Negara Bagian Florida menggugat OpenAI dan CEO Sam Altman atas dua kasus pembunuhan yang diduga dibantu ChatGPT. Florida menuduh OpenAI secara sadar merilis dan memasarkan ChatGPT secara agresif sambil menyembunyikan risiko serius, termasuk respons berbahaya kepada anak yang mempertimbangkan bunuh diri dan bantuan kepada tersangka yang merencanakan kejahatan. Jaksa Agung Florida, James Uthmeier, mengatakan OpenAI meminimalisasi peringatan keselamatan dan menipu pengguna tentang bahaya ChatGPT.

Gugatan ini merujuk dua kasus penembakan di mana tersangka diduga mengajukan pertanyaan kepada ChatGPT saat merencanakan kejahatan, serta kasus Adam Raine (16) yang bunuh diri pada 2025 setelah percakapan panjang dengan ChatGPT. Meskipun menghadapi gugatan, perusahaan AI terus mencari dana besar untuk ekspansi. Alphabet memperkirakan belanja modalnya mencapai 180-190 miliar dolar AS pada 2026, dan lebih tinggi lagi pada 2027, sebagian besar untuk pusat data, cip, dan infrastruktur komputasi AI.

Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta diperkirakan mengucurkan sekitar 700 miliar dolar AS tahun ini untuk infrastruktur AI. Di tengah gegap gempita ini, Paus Leo XIV mengeluarkan ensiklik Magnifica Humanitas pada 25 Mei 2026 tentang perlindungan martabat manusia di era AI. Beliau menggunakan kisah Menara Babel sebagai metafora untuk membaca arah pengembangan AI saat ini. Babel melambangkan ambisi manusia membangun proyek besar yang berpusat pada diri sendiri, membuat nama bagi diri sendiri, dan seolah ingin menyatukan umat manusia.

Menurut Paus, bahaya serupa muncul ketika teknologi tampak menyatukan bahasa, teknologi, dan arah, tetapi menyimpan risiko dominasi, dehumanisasi, dan reduksi manusia menjadi data serta performa. Paus menyebut AI sebagai tantangan terbesar umat manusia saat ini, menekankan bahwa teknologi seharusnya melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Pemikiran ini menjawab tantangan etika, moral, dan sosial seiring perkembangan AI yang begitu pesat di seluruh dunia





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Kecerdasan Buatan Alat Kekuasaan Paus Leo XIV Gugatan Florida Etika AI

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