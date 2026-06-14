Kecepatan Peningkatan Kegempaan Gunung Karangetang Menandakan Potensi Erupsi di Kepulauan Sitaro

Badan Geologi mendeteksi lonjakan aktivitas seismik pada Gunung Karangetang, menandakan proses magma di bawah permukaan menuju fase erupsi. Pemerintah menetapkan zona aman dan mengimbau masyarakat tetap waspada.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkannya bahwa kegempaan pada Gunung Karangetang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara telah meningkat drastis bulan ini. Pemasukan data dari seismometer menunjukkan sejumlah gempuran, ledakan, dan tremor yang melampaui batas normal.

Data pertama menunjukkan bahwa antara 1 sampai 10 Juni, ada dua gempuran guguran, empat puluh empat ledakan semenjak dasar, dua puluh tremor harmonik, empat puluh tujuh tremor nonharmonik, serta enam kejadian gempuran hybrid atau frame banyak. Pada periode yang sama, tim pemantau juga merekam dua puluh kejadian gempuran dangkal, seratus kejadian gempuran dalam, satu kejadian tektonik lokal, sembilan kejadian yang terasa pada skala meredig MMI I‑IV, serta seratus empat puluh tiga kejadian tektonik jauh.

Pada 11 Juni, data menunjukkan lonjakan signifikan dengan seratus peristiwa gempuran dalam hanya dalam satu hari. Peningkatan kegempaan ini dilanjutkan pada 12 dan 13 Juni, meskipun data masih menunjukkan variasi. Hal menarik adalah bahwa meski tingkat kegempaan meningkat, kolom asap gunung masih berada pada ketinggian normal sekitar dua puluh meter, tanpa menunjukkan adanya ledakan atau percikan besar di puncak. Menurut analisis Badan Geologi, pola ini konsisten dengan mobilisasi magma di bawah permukaan yang belum mencapai puncak proses erupsi.

Mengingat potensi bahaya erupsi magma dan lahar, pihak Badan Geologi telah menetapkan zona aman bagi warga dan wisatawan. Warga dilarang memasuki area setengah kilometer dari kawah utara dan kawah selatan. Zona bahaya diperluas hingga dua setengah kilometer pada sektor barat daya dan selatan kawah selatan. Selama periode ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti petunjuk resmi, dan berhati-hati terhadap informasi palsu.





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Vulkanologi Gunung Karangetang Kegempaan Erupti Zona Aman

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