Studi TrendLife mengungkapkan 44 persen orang tua di Singapura mengkhawatirkan dampak AI terhadap kemampuan berpikir kritis anak. Temuan ini menyoroti ketegangan antara adopsi teknologi dan pengembangan generasi muda.

Sebanyak empat puluh empat persen orang tua di Singapura mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat berdampak negatif pada kemampuan berpikir kritis anak-anak mereka. Temuan ini berasal dari sebuah penelitian yang menyoroti ketegangan antara adopsi teknologi yang cepat dan pengembangan kognitif generasi muda di negara kota tersebut.

Temuan Utama Riset TrendLife Terbaru

Studi TrendLife yang melibatkan 520 orang tua di Singapura menemukan fakta yang signifikan mengenai interaksi anak-anak dengan teknologi berbasis AI. Responden dalam penelitian tersebut melaporkan bahwa 95 persen anak-anak mereka yang masih bersekolah menggunakan perangkat atau fitur berbasis AI setidaknya sekali dalam seminggu. Angka penggunaan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa integrasi AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian anak-anak di Singapura.

Also read Ketika guru dipaksa jadi psikiater, orang tua, dan hakim sekaligus

Kekhawatiran utama para orang tua bukan hanya pada frekuensi penggunaan, tetapi juga pada kualitas dampak yang ditimbulkan. Sebanyak 44 persen responden menyatakan kekhawatiran bahwa ketergantungan pada AI dapat mengurangi kemampuan anak-anak dalam memecahkan masalah secara mandiri. Mereka merasa bahwa kemudahan akses ke jawaban instan oleh mesin mungkin menghalangi proses berpikir logis yang seharusnya dilatih oleh anak-anak.

Selain aspek berpikir kritis, studi ini juga menyinggung isu konsentrasi dan penanganan tugas kompleks. Sebanyak 37 persen responden lainnya khawatir mengenai potensi dampak AI terhadap kemampuan anak-anak dalam mempertahankan fokus. Mereka berargumen bahwa penggunaan alat AI yang terus-menerus dapat membuat anak-anak kehilangan kesabaran dan ketekunan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan upaya mental yang lebih dalam.

Advertisement

Ketakutan Tertinggal di Era Digital

Di sisi lain, terdapat tekanan kuat dari kekhawatiran akan keterbelakangan di masa depan. Studi tersebut menemukan bahwa 40 persen orang tua di Singapura sangat khawatir keluarga mereka akan tertinggal dalam kehidupan sosial, pekerjaan, maupun keuangan jika tidak terus mengembangkan keterampilan di bidang AI. Angka ini mencerminkan persepsi bahwa pemahaman tentang AI adalah prasyarat mutlak untuk bertahan hidup di era modern.

Kekhawatiran ini jauh lebih dominan di kalangan orang tua berusia 25 hingga 34 tahun. Sebanyak 46 persen dari kelompok demografis ini merasa tertekan oleh kebutuhan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang digerakkan oleh AI. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang lebih muda memiliki dorongan lebih kuat untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan lanskap kerja dan sosial yang semakin didominasi oleh teknologi.

Generasi muda ini tampaknya melihat AI bukan sebagai alat bantu semata, melainkan sebagai kompetitor atau standar baru yang harus diadopsi secepatnya. Mereka takut bahwa tanpa keterampilan AI yang memadai, anak-anak mereka akan kehilangan daya saing baik di pasar tenaga kerja maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Tekanan psikologis ini menciptakan dinamika unik di mana di satu sisi ada ketakutan akan keterbelakangan, dan di sisi lain ada kekhawatiran akan erosi kemampuan kognitif dasar.

Dampak Jangka Panjang Bagi Pendidikan

Data dari studi ini memberikan gambaran jelas mengenai dilema yang dihadapi para orang tua di Singapura. Di satu sisi, mereka menyadari kebutuhan mendesak untuk membekali anak-anak dengan literasi AI agar tidak tertinggal. Di sisi lain, mereka sadar sepenuhnya bahwa penggunaan AI yang tidak terkendali dapat merusak fondasi kemampuan berpikir mandiri yang merupakan kunci sukses jangka panjang.

Advertisement

Ketegangan antara dua kepentingan vital ini menciptakan kebutuhan akan pedoman penggunaan teknologi yang lebih terstruktur. Para ahli pendidikan dan orang tua perlu menemukan titik tengah di mana AI digunakan sebagai alat untuk memperluas wawasan, bukan sebagai pengganti proses berpikir itu sendiri. Tanpa strategi yang tepat, risiko penurunan kemampuan pemecahan masalah dan konsentrasi dapat menjadi masalah sistemik di masa depan.