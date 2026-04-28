Kecelakaan Tragis di Stasiun Bekasi Timur: 6 Orang Meninggal, 80 Luka-Luka

Kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur menyebabkan 6 orang meninggal dan 80 luka-luka. KAI menegaskan akan menanggung biaya pengobatan dan pemakaman. Netizen bereaksi keras terhadap pernyataan Taksi Green SM yang dianggap tidak empati.

Jalur perkeretaapian di Bekasi Timur telah dibuka kembali, namun operasional kereta api, termasuk Commuter Line, masih terbatas. Menurut Bobby, petugas di Stasiun Bekasi Timur , perjalanan kereta api hanya dapat beroperasi hingga Stasiun Bekasi, sementara penumpang Commuter Line belum dapat naik atau turun di Stasiun Bekasi Timur .

Informasi ini juga disampaikan melalui speaker di setiap stasiun, seperti yang dilaporkan oleh tvOnenews.com. Sebelumnya, kecelakaan tragis antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 80 lainnya mengalami luka-luka.

Menurut Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, penanganan korban dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bhakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, dan RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. KAI menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan bagi korban luka dan pemakaman bagi korban meninggal dunia akan ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI.

Kecelakaan ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama setelah video amatir yang menampilkan detik-detik tabrakan beredar di media sosial. Netizen mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap pernyataan resmi dari Taksi Green SM, yang dianggap tidak memberikan ucapan maaf atau duka. Selain itu, mantan Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan, juga memberikan tanggapan terhadap insiden tragis ini. Kronologi peristiwa mencekam di Stasiun Bekasi Timur juga dibeberkan oleh salah satu penumpang yang berhasil selamat, Munir.

Dia menjelaskan bahwa perjalanan kereta KA Argo Bromo Anggrek awalnya berjalan lancar, tetapi kemudian terjadi kepanikan saat kereta menghantam KRL. Kecelakaan ini juga membawa kembali ingatan tentang sejarah kelam perkeretaapian di Indonesia lebih dari satu dekade lalu. Selain itu, ada juga berita terkait Timnas Indonesia, di mana Bung Ropan, Thom Haye, dan Shayne Pattynama tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 meskipun dipilih oleh John Herdman.

Sementara itu, striker Dewa United, Rafael Struick, yang belum mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia, memilih untuk fokus pada YouTube-nya. Insiden ini juga menjadi sorotan karena melibatkan taksi Green SM, yang kemudian memberikan klarifikasi terkait kecelakaan





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kecelakaan Kereta Stasiun Bekasi Timur KRL KA Argo Bromo Anggrek Taksi Green SM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Korban Meninggal Akibat Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur Bertambah Jadi 4 OrangVice President Corporate Communication KAI Anne Purbamengungkap ada empat korban yang dinyatakan meninggal dunia imbas kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Read more »

Pemkot Bekasi bantu penanganan kecelakaan KA di Stasiun Bekasi TimurPemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengerahkan sumber daya untuk membantu penanganan kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo ...

Read more »

Update Korban Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur 7 Orang Meninggal DuniaPT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebut bahwa hingga saat ini korban meninggal akibat kecelakaan kereta api dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur tercatat ada 7 orang.

Read more »

Stasiun Bekasi Timur Sementara Tak Layani Penumpang, KRL Hanya Sampai Stasiun BekasiPT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan untuk sementara waktu Stasiun Bekasi Timur tidak melayani aktivitas naik dan turun penumpang imbas dampak kecelakaan KRL.

Read more »

Transjakarta sediakan bus dari Stasiun Bekasi Timur ke Stasiun BekasiPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan layanan bus shuttle untuk dengan tarif normal untuk mengantarkan penumpang Commuter Line dari Stasiun ...

Read more »

Read more »