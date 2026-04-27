Kecelakaan Pesawat di Minnesota Menewaskan Legislator North Dakota dan Pilotnya

Seorang anggota legislatif negara bagian North Dakota, Liz Conmy, dan pilotnya tewas dalam kecelakaan pesawat kecil di Minnesota. Insiden terjadi tak lama setelah lepas landas dari Bandara Crystal. NTSB sedang menyelidiki penyebab kecelakaan.

Kecelakaan pesawat kecil terjadi di Minnesota , Amerika Serikat, menewaskan seorang anggota legislatif negara bagian North Dakota , Liz Conmy , bersama pilotnya. Insiden tragis ini terjadi tak lama setelah pesawat lepas landas dari Bandara Crystal di utara Minneapolis pada Sabtu (25/4/2026) waktu setempat.

Petugas kepolisian Brooklyn Park menerima laporan kecelakaan pada pukul 11.51 pagi. Pesawat ditemukan dalam kondisi terbakar di sebuah taman di kawasan tersebut. Inspektur Polisi Brooklyn Park, Matt Rabe, mengatakan pesawat jatuh hanya beberapa saat setelah mengudara. Pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas, ujar Rabe, tanpa merinci jumlah penumpang, seperti dikutip The Guardian, Senin (27/4/2026).

Namun, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) memastikan terdapat dua orang di dalam pesawat tersebut. Kabar duka ini turut dikonfirmasi oleh Senator negara bagian Tim Mathern, yang menyebut Liz Conmy sebagai sosok berdedikasi dalam dunia politik, khususnya dalam memperjuangkan pendidikan publik dan isu lingkungan. Partai Liga Demokrat-Nonpartisan North Dakota juga menyampaikan belasungkawa melalui media sosial. Dalam pernyataannya, partai tersebut menyebut kepergian Conmy sebagai kehilangan besar.

Kami sangat sedih dan terpukul atas kehilangan Perwakilan Liz Conmy. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi negara bagian kami, tulis pernyataan tersebut. Sementara itu, Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyatakan tengah menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan pesawat jenis Beech F33A tersebut. Tim investigasi dijadwalkan segera tiba di lokasi untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap kronologi pasti insiden.

Kecelakaan ini menimbulkan duka bagi keluarga dan kerabat korban, serta masyarakat luas. Liz Conmy dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam advokasi pendidikan dan lingkungan, sehingga kepergiannya menjadi duka bagi banyak orang. Investigasi NTSB akan berfokus pada faktor-faktor seperti kondisi teknis pesawat, cuaca, dan kemampuan pilot dalam menangani situasi penerbangan. Hasil investigasi diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas tentang penyebab kecelakaan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Sementara itu, keluarga korban dan masyarakat terus berduka atas insiden yang menyedihkan ini





