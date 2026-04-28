Kecelakaan Maut KRL dan Kereta Api Jarak Jauh di Bekasi Timur: Pemerintah Tegaskan Perbaikan Keselamatan Perkeretaapian

Kecelakaan tragis antara KRL Commuter Line dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur menewaskan 15 orang dan melukai 88 lainnya. Pemerintah berjanji untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan perkeretaapian dan mengusut tuntas penyebab kecelakaan.

Insiden kecelakaan maut yang melibatkan Kereta Rel Listrik ( KRL ) Commuter Line dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur menjadi perhatian utama pemerintah. Menteri Perhubungan , Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa peristiwa tragis ini harus menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap standar keselamatan perkeretaapian di Indonesia.

Menurut Menteri Dudy, kejadian ini merupakan pengingat yang sangat serius bagi seluruh pihak terkait, baik regulator maupun operator, agar tidak mengorbankan aspek keamanan demi mengejar efisiensi atau kenyamanan semata. Beliau menekankan pentingnya pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan kecelakaan ini menjadi pelajaran berharga bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Kecelakaan yang terjadi pada Senin (27/4) malam itu menimbulkan dampak yang sangat memilukan.

Data terbaru dari PT KAI hingga Selasa siang pukul 13.26 WIB mencatat sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 88 lainnya mengalami luka-luka. Jenazah para korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, sementara korban luka dirawat di berbagai rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Menteri Dudy menyatakan bahwa investigasi yang objektif dan transparan sedang berlangsung, dipimpin oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Selain itu, beliau juga menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban.

“Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, dan semoga para korban luka segera pulih,” ujarnya. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap kejadian ini. Beliau mengunjungi para korban yang sedang dirawat di RSUD Kota Bekasi, didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penanganan medis dilakukan secara optimal dan menjanjikan pengusutan tuntas penyebab kecelakaan.

“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Kami akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap akar penyebab kejadian ini,” tegas Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Perhubungan bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, telah langsung menuju lokasi kejadian di Stasiun Bekasi Timur untuk memantau proses evakuasi dan memastikan keselamatan petugas di lapangan. Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga turut memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga korban.

Beliau memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada keluarga korban dan menjanjikan untuk mengasuh dan membiayai pendidikan anak-anak korban hingga dewasa. Momen haru ini mendapat simpati luas dari masyarakat. Di sisi lain, isu mengenai perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali mencuat, terutama setelah Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti peran taksi online yang diduga memicu tragedi KA Argo Bromo-KRL di Bekasi Timur. Beliau mendesak percepatan pembangunan flyover untuk mengatasi masalah perlintasan sebidang.

Rentetan kecelakaan kereta api ini kembali menjadi sorotan publik, mengingatkan akan pentingnya peningkatan keselamatan dan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia.





