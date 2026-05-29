Seorang pengendara sepeda motor tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Jumat malam. Identitas korban belum terungkap dan kronologi kejadian masih diselidiki.

Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Daan Mogot , Jakarta Barat , pada Jumat malam. Identitas korban belum terungkap dan kronologi kejadian masih diselidiki.

Kecelakaan ini terjadi di lokasi yang padat, dekat lampu merah Rawa Buaya, Cengkareng, pada Jumat malam. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi pasca-kejadian yang memprihatinkan. Dalam rekaman viral tersebut, tampak sepeda motor korban dengan nomor polisi B-6741-JOO, namun visual korban tidak diperlihatkan. Banyak spekulasi yang muncul dari komentar warganet yang menyaksikan video tersebut, menduga bahwa korban tewas setelah terlindas oleh ban belakang sebuah truk engkel.

Namun, dugaan ini belum dapat dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian masih belum mengeluarkan pernyataan resmi dan belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas lengkap korban, penyebab pasti kecelakaan, maupun kronologi detail kejadian. Proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta di balik kecelakaan maut ini. Pihak kepolisian diharapkan dapat segera memberikan keterangan resmi untuk menjelaskan insiden yang telah merenggut satu korban jiwa tersebut.

Informasi dari saksi mata di lokasi kejadian serta rekaman CCTV di sekitar area lampu merah Rawa Buaya mungkin menjadi kunci dalam proses penyelidikan ini. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kecelakaan di Jalan Daan Mogot ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat berkendara, terutama di malam hari dan di area padat lalu lintas





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kecelakaan Maut Jalan Daan Mogot Jakarta Barat Pengendara Sepeda Motor Kronologi Kejadian

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan tiba-tiba amblas sedalam tiga meterJalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan tiba-tiba amblas sedalam tiga meter. Kondisi jalan yang amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Jalan amblas dengan ...

Read more »

Jalan Raya Lenteng Agung di Jakarta Selatan AmbRemPosisi jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengalami ambles dan retak setelah masyarakat melaporkan jalan amblas. Tim Bina Marga Kecamatan Jagakarsa melakukan penanganan sementara, namun jalan ambles total hingga memakan dua lajur. Dinas Sumber Daya Air memeriksa saluran air di bawah badan jalan yang merupakan penyebab kerusakan. Pemerintah DKI Jakarta berencana membangun 3 waduk/embung, 12 polder, dan revitalisasi 8 sungai untuk pengendalian banjir.

Read more »

Cara Unik Merpati Cari Jalan Pulang, Ternyata Hobi Ambil Jalan TengahBertahun-tahun ilmuwan mengira burung merpati saling mengajari rute terbang antar-generasi. Studi terbaru justru mengungkap fakta yang jauh lebih unik

Read more »

Perbaikan jalan amblas di Lenteng Agung tanpa tutup total ruas jalanSuku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan (SDA Jaksel) memastikan perbaikan jalan amblas di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, dilakukan tanpa penutupan total ...

Read more »