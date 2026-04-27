Kecelakaan Maut di Bekasi: KRL Ditabrak KA Argo Bromo, Empat Meninggal Dunia

Kecelakaan tragis terjadi di Stasiun Bekasi Timur melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek. Empat orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Pemerintah prioritaskan evakuasi dan investigasi penyebab kecelakaan.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa percepatan proses evakuasi menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani kecelakaan tragis antara Kereta Rel Listrik ( KRL ) Commuter Line dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Kejadian naas ini terjadi pada Senin malam, 27 April 2026, dan menimbulkan duka mendalam bagi banyak pihak. Menhub Dudy Purwagandhi secara langsung turun ke lokasi kejadian pada Selasa dini hari, 28 April 2026, untuk memastikan seluruh tahapan penyelamatan dan evakuasi berjalan lancar dan tanpa hambatan. Kehadirannya menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani dampak dari kecelakaan ini. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa, dan memastikan bahwa evakuasi dilakukan dengan cepat dan mengutamakan keselamatan para korban terdampak.

Prioritas utama adalah memberikan pertolongan medis segera kepada mereka yang terluka dan memulihkan kondisi di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terjadi ketika KRL Commuter Line yang melaju menuju arah timur tengah berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Tanpa diduga, KA Argo Bromo Anggrek yang datang dari arah barat melaju di rel yang sama dan menabrak bagian belakang KRL. Dampak dari tabrakan ini sangat mengerikan, mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka serius.

KAI Commuter telah melakukan rekayasa pola operasi untuk kereta dengan jadwal terakhir sebagai respons terhadap insiden ini. Selain fokus pada evakuasi dan penanganan medis, Kemenhub juga mendukung penuh langkah-langkah investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak-pihak terkait lainnya. Investigasi mendalam ini bertujuan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, sehingga langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.

Kemenhub berjanji untuk terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait agar proses pemulihan jalur kereta api dan penanganan korban terdampak dapat diselesaikan secepat mungkin. Situasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi sangat memprihatinkan, dengan IGD yang dipenuhi oleh puluhan korban luka yang membutuhkan perawatan intensif. Tim Basarnas juga terus melakukan operasi penyelamatan intensif di lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal.

Kendala dalam proses evakuasi juga diungkapkan oleh Sufmi Dasco, terutama terkait dengan banyaknya penumpang yang terjepit di dalam gerbong yang hancur akibat tabrakan. Korban yang selamat menceritakan detik-detik mengerikan saat KA Argo Bromo menabrak KRL, menggambarkan suasana syok dan panik yang melanda para penumpang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, juga turut meninjau langsung lokasi kejadian untuk memantau perkembangan penanganan dan memberikan dukungan kepada tim yang terlibat.

Kecelakaan ini menjadi pengingat penting akan pentingnya keselamatan dalam transportasi publik dan perlunya peningkatan sistem keamanan kereta api di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional untuk memastikan keselamatan penumpang dan mencegah terulangnya tragedi serupa





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

