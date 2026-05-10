Kecelakaan maut beruntun di Lubukkilangan, Kota Padang: Empat orang tewas, kemacetan lalu lintas

Informasi lengkap kasus kecelakaan maut beruntun di Lubukkilangan, Kota Padang. Praktik pengecekan kelayakan kendaraan harus diperketat bagi keselamatan penumpang.

Kecelakaan maut melibatkan lima kendaraan, mengakibatkan empat orang tewas di kawasan Padang besi, Lubukkilangan, Kota Padang . Peristiwa bermula saat truk bermuatan cangkang sawitFailed to parse (syntax error): (JawaPos Group) melaju tak terkendali dan bertabrakan dengan kendaraan lain.

Tabrakan beruntun mengakibatkan kerusakan parah pada truk dan beberapa unit minibus. Hingga Minggu siang, data sementara mencatat empat korban jiwa meninggal dunia. Petugas gabungan dan warga sekitar membantu evakuasi korban luka-luka dan bangkai kendaraan. Selain kecelakaan, jalur menurun Indarung–Lubukkilangan berisiko tinggi, menuntut pengecekan kelayakan kendaraan secara ketat untuk menghindari tragedi serupa di masa depan





