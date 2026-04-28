Kecelakaan Kereta Menimbulkan Debat: Gerbong Khusus Perempuan Harus Diubah Posisinya?

Kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Tokyo Metro menimbulkan perdebatan tentang penempatan gerbong khusus perempuan. Dengan 15 korban tewas semuanya perempuan, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengusulkan penempatan gerbong wanita di tengah rangkaian. Artikel ini membahas latar belakang kebijakan gerbong khusus wanita, lonjakan penumpang kereta, dan tantangan operasional dalam sistem transportasi komuter padat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gerbong kereta api khusus perempuan menjadi sorotan utama dalam kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi yang menabrak bagian belakang KRL Tokyo Metro tujuan Kampung Bandan-Cikarang pada Selasa (27/4/2026) pukul 20:52 WIB.

Insiden ini menimbulkan perhatian besar karena korban tewas sebanyak 15 orang, semuanya adalah perempuan yang berada di gerbong khusus wanita. Sebagai tanggapan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan agar gerbong KRL wanita ditempatkan di tengah rangkaian kereta, bukan di ujung depan atau belakang seperti saat ini. Gerbong khusus perempuan biasanya mudah dikenali dengan warna pintu pink yang menjadi penanda di tengah arus komuter yang bergerak cepat.

Kebijakan ini lahir dari persoalan kepadatan, risiko pelecehan seksual, dan kebutuhan rasa aman dalam perjalanan harian. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lonjakan tajam penumpang kereta api. Pada 2021, jumlah penumpang tercatat 149,763 juta orang. Angka ini naik menjadi 277,1 juta pada 2022, lalu 371,5 juta pada 2023.

Dalam empat tahun, jumlah penumpang melonjak lebih dari tiga kali lipat dari fase pandemi. Ketika volume manusia naik secepat itu, ruang di dalam gerbong menjadi isu ekonomi, sosial, dan keamanan sekaligus. Pada hari kerja, rata-rata jumlah pengguna KRL mencapai 850 ribu orang. Rekor jumlah pengguna terbanyak dalam satu hari adalah 931.082 penumpang, berdasarkan data PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) pada 2016.

Selain itu, ada 826 KRL yang dioperasikan, dengan masing-masing KRL memiliki gerbong khusus wanita atau kereta khusus wanita (KKW). Laman resmi KCJ menyebut KKW mulai berlaku pada 1 Oktober 2012. Latar belakangnya sederhana, banyak pengguna perempuan merasa tidak nyaman saat harus berdesakan dengan penumpang laki-laki pada jam sibuk. Dalam sistem komuter padat, perjalanan 40 menit bisa berubah menjadi pengalaman yang menguras tenaga.

Operator lalu menyediakan ruang khusus sebagai respons operasional, bukan simbolik. Fokus utamanya adalah mengurangi potensi pelecehan dan memberi pilihan perjalanan yang dianggap lebih aman. Alasan mengapa gerbong khusus wanita ditempatkan di depan dan belakang lebih teknis daripada ideologis. Posisi di dua ujung membuat penumpang mudah mengenali lokasi gerbong sejak kereta datang.

Arus naik-turun penumpang juga bisa dibagi ke dua sisi rangkaian sehingga konsentrasi massa tidak hanya menumpuk di tengah. Dari sudut operasi stasiun, pola ini membantu pengguna perempuan langsung menuju titik antrean yang konsisten setiap hari. Dari perspektif pengaturan bukan fokus keamanan, arus penumpang, penempatan di dua sisi memberi efisiensi yang paling mudah dijalankan tanpa mengubah seluruh komposisi kereta. Kebijakan serupa pernah ada di Metropolitan Railway di era awal transportasi urban modern.

Saat itu London sedang belajar menghadapi mobilitas massal perempuan di ruang publik. Kebijakan ini kemudian menghilang seiring perubahan norma sosial dan desain layanan. Jepang memperkenalkan gerbong khusus perempuan modern pada awal, terutama sebagai respons terhadap kasus pelecehan di kereta yang sangat padat. Tokyo kemudian menjadikannya bagian dari tata kelola komuter jam sibuk.

Negara lain seperti India, Mesir, Brasil, Meksiko, Iran, dan Thailand juga mengenal format serupa dalam variasi berbeda. Ketika jutaan orang harus tiba di kantor pada jam yang sama, ruang privat lenyap. Tubuh bertemu tubuh, jarak sosial runtuh, konflik kecil mudah muncul. Dalam situasi seperti itu, operator transportasi sering memilih solusi segmentasi ruang karena lebih cepat diterapkan dibanding menambah jalur baru atau membeli armada besar yang memerlukan investasi mahal dan waktu panjang





