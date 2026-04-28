Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Menyebabkan 14 Korban Meninggal, Penanganan Korban Masih Berlangsung

Kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026) dini hari telah menyebabkan 14 korban meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Penanganan korban masih berlangsung, dan KAI telah menyiapkan posko tanggap darurat serta layanan informasi untuk keluarga korban. Investigasi terhadap penyebab kecelakaan juga sedang dilakukan oleh KNKT.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyiding, mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 14 orang berdasarkan data terakhir yang dihimpun pukul 08.45 WIB. Korban yang meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, sebanyak 84 orang yang mengalami luka-luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Tim pencari dan penyelamat masih berusaha mencari korban yang mungkin masih terjebak di lokasi kecelakaan.

KAI juga telah mengamankan barang-barang milik penumpang yang ditemukan di lokasi kejadian dan saat ini disimpan di layanan lost and found. Pendataan dan pengelolaan barang dilakukan secara terkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk mendukung proses identifikasi serta kebutuhan penanganan lebih lanjut. KAI juga menyiapkan Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait korban dan penumpang. Keluarga dapat menghubungi Contact Center KAI 121 untuk informasi lebih lanjut.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan duka cita dan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan keluarga korban. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan, serta kepada seluruh pelanggan yang terdampak. Fokus kami saat ini adalah memastikan setiap korban mendapatkan penanganan terbaik, keluarga memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan seluruh proses berjalan dengan kehati-hatian serta koordinasi yang kuat, ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto juga telah mengunjungi langsung lokasi kecelakaan dan memerintahkan investigasi mendalam terkait penyebab kecelakaan. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga telah memulai penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. KAI juga telah menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

