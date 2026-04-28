Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur: 84 Korban Luka, 1 Meninggal Dunia

Sebuah kecelakaan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa 28 April 2026 dini hari, melibatkan KRL Commuter Line dan KAJJ Argo Bromo Anggrek. Kecelakaan ini menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 84 korban luka. Korban meninggal dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk identifikasi, sementara korban luka dirawat di berbagai rumah sakit di Bekasi. KAI telah menyiapkan posko tanggap darurat dan mengamankan barang-barang penumpang. Stasiun Bekasi Timur sementara tidak melayani penumpang, dan perjalanan KRL dilayani hingga Stasiun Bekasi. KAI juga mengekspresikan duka cita dan berkomitmen untuk penanganan korban terbaik. Kecelakaan ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki perlintasan kereta di Jawa.

Foto udara memperlihatkan kondisi sebagian dari rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line yang tertabrak Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur , Jawa Barat, pada Selasa 28 April 2026 dini hari.

Menurut Bobby, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI), korban meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

KAI juga menginformasikan bahwa barang-barang milik pelanggan yang ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan dan saat ini berada di layanan lost and found. Pendataan dan pengelolaan barang tersebut dilakukan secara terkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk mendukung proses identifikasi dan kebutuhan penanganan lebih lanjut. Bobby menuturkan, pihaknya juga menyiapkan Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait korban dan penumpang. Untuk sementara waktu, Stasiun Bekasi Timur belum melayani naik dan turun penumpang.

Perjalanan KRL dilayani hingga Stasiun Bekasi, sementara jalur hilir telah dibuka untuk operasional kereta api dengan pengaturan terbatas. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan duka cita dan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan keluarga korban. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan, serta kepada seluruh pelanggan yang terdampak.

Fokus kami saat ini adalah memastikan setiap korban mendapatkan penanganan terbaik, keluarga memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan seluruh proses berjalan dengan kehati-hatian serta koordinasi yang kuat. Selain itu, Badan Penyelamatan Nasional (Basarnas) melibatkan personel khusus untuk selamatkan korban yang terhimpit dalam kecelakaan kereta. Gempa hari ini Kamis 23 April 2026, BMKG mencatat terjadi dua kali getaran yang mengguncang Indonesia. Kecelakaan kereta ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki perlintasan kereta di Jawa.

Usai bertemu dengan korban, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi dana sebesar Rp 4 triliun untuk perbaikan 1.800 perlintasan kereta di Jawa guna mencegah kecelakaan serupa. Bayang-bayang ancaman kecelakaan kereta terulang di tengah darurat perlintasan sebidang KA menjadi peringatan serius bagi pihak terkait untuk mengambil tindakan yang lebih efektif





