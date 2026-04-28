Kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Menewaskan 7 Orang dan Melukai 81 Orang

Insiden kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur menewaskan 7 orang dan melukai 81 orang. Proses evakuasi masih berlangsung, dan penyebab kecelakaan masih dalam tahap investigasi.

Di kawasan Stasiun Bekasi Timur , Kota Bekasi, Jawa Barat, insiden kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL terus menjadi sorotan. Hingga Selasa pagi, 28 April 2026, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengonfirmasi bahwa total tujuh orang meninggal dunia dalam peristiwa nahas tersebut.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa proses evakuasi masih berlangsung karena masih ada korban yang terjebak di dalam rangkaian kereta. Menurutnya, selain korban fatal, sebanyak 81 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban yang meninggal dunia telah teridentifikasi, antara lain Nurlaela, seorang perempuan berusia 30 tahun.

Sementara itu, daftar korban luka-luka yang telah dihimpun mencakup Subur Sagita (51 tahun, laki-laki), Rivan Mandara (32 tahun, laki-laki), Dwi Apriliana (30 tahun, perempuan), Sansan Sarifah (29 tahun, perempuan), Ira Indira Putri (28 tahun, perempuan), Amalia Hasanah Ulfa (31 tahun, perempuan), Yuliana Nur Pratama (24 tahun, perempuan, dirujuk ke RS Siloam), Fitria Husni (26 tahun, perempuan), Purwanti (54 tahun, perempuan), Subandi (42 tahun, laki-laki), Dewi Sagita (29 tahun, perempuan), Ester Rajagukguk (27 tahun, perempuan), Ayunda R (24 tahun, perempuan), Evi (52 tahun, perempuan), Dewi Suryani (35 tahun, perempuan), dan Rista Triana (35 tahun, perempuan, sudah pulang). Penyebab kecelakaan ini masih dalam tahap investigasi.

Jalur kereta di sekitar lokasi juga masih mengalami gangguan akibat proses evakuasi dan pemeriksaan. Pihak KAI dan tim penyelidik sedang bekerja sama untuk mengungkap penyebab insiden ini serta memastikan keamanan perjalanan kereta api di masa depan. Korban dan keluarga mereka terus didukung dengan bantuan medis dan logistik. Pihak berwenang juga meminta masyarakat tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait perjalanan kereta api di wilayah tersebut





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KRL Ditabrak Kereta Jarak Jauh di Stasiun Bekasi Timur, Evakuasi Masih BerlangsungPerjalanan kereta api di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat, sempat terganggu setelah terjadi insiden di emplasemen Stasiun Bekasi Timur, Senin malam, 27 April 2026.

Read more »

KRL Ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, 2 Orang TewasDua orang tewas akibat tabrakan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur.

Read more »

Korban Meninggal Akibat Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur Bertambah Jadi 4 OrangVice President Corporate Communication KAI Anne Purbamengungkap ada empat korban yang dinyatakan meninggal dunia imbas kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

Read more »

Pemkot Bekasi bantu penanganan kecelakaan KA di Stasiun Bekasi TimurPemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengerahkan sumber daya untuk membantu penanganan kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo ...

Read more »

Stasiun Bekasi Timur Tak Layani Penumpang, KRL Lintas Cikarang Hanya Sampai BekasiKAI menghentikan operasional Stasiun Bekasi Timur dan perjalanan KAJJ dari Jakarta malam ini menyusul proses evakuasi kecelakaan KA di Bekasi. Cek detailnya.

Read more »

Update Korban Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur 7 Orang Meninggal DuniaPT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebut bahwa hingga saat ini korban meninggal akibat kecelakaan kereta api dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur tercatat ada 7 orang.

Read more »