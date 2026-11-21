Tabrakan kereta api dan angkot di perlintasan Sinaksak, Simalungun menewaskan sopir Sediaman Simarmata. Lokomotif dan angkot terbakar, beberapa kru kereta luka-luka dan dibawa ke RSUD.

Tragedi mencekam terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ketika sebuah kereta api menabrak angkutan kota di perlintasan tanpa palang pintu. Insiden ini melibatkan lokomotif yang melaju cepat dan menabrak angkot jenis minibus bernama Sinar Tani yang terjebak di jalur rel. Tabrakan keras tersebut memicu api besar yang langsung melalap bodi angkot maupun bagian lokomotif kendaraan berat itu.

Rincian Korban dan Proses Evakuasi

Korban jiwa dalam musibah ini adalah sopir angkot, Sediaman Simarmata, yang meninggal dunia di tempat kejadian. Selain korban jiwa, beberapa kru kereta api juga mengalami luka-luka akibat benturan dan panasnya api. Masinis, asisten masinis, dan penjaga jalur tersebut segera dilarikan ke rumah sakit di Pematangsiantar untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut.

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Proses evakuasi dan pemadaman api melibatkan koordinasi intensif antara polisi, TNI, dan petugas pemadam kebakaran. Seluruh personel gabungan bekerja keras selama sekitar satu jam untuk memadamkan bara api dan mengevakuasi para korban yang terjebak. Angkot Sinar Tani terseret sejauh sekitar 500 meter dari titik tabrakan awal akibat tenaga hentam lokomotif yang bergerak.

Dampak Langsung dan Kondisi Peralatan

Kerusakan fisik pada kendaraan sangat signifikan, dengan angkot yang terbakar total dan lokomotif mengalami kerusakan akibat benturan serta kebakaran. Perlintasan tanpa palang pintu di lokasi Sinaksak menjadi faktor pemicu utama di mana kendaraan roda empat tidak memiliki sistem peringatan otomatis untuk berhenti ketika kereta mendekat. Insiden ini menyoroti bahaya kronis di perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi fasilitas keamanan memadai.

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Lokomotif yang terbakar terlihat melaju dan menabrang angkot yang sedang terjebak di area lintasan. Benturan pertama menyebabkan kerusakan struktural pada bagian depan angkot, yang kemudian memicu kebocoran bahan bakar dan ledakan kecil. Api yang menyambar kedua kendaraan membuat operasi penanggulangan bencana menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dari biasanya.

Prosedur Pasca-Tabrakan dan Lokasi Jenazah

Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sediaman Simarmata dibawa ke kamar jenazah RSUD Djasamen Saragih untuk menunggu proses lebih lanjut. Keluarga dan pihak berwajib akan menangani administrasi pemakaman sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, para pekerja kereta api yang luka akan tetap dalam pengawasan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi pasca-tabrakan.

Kasus ini kini menjadi sorotan masyarakat sekitar Simalungun mengenai keselamatan infrastruktur perkeretaapian. Perlintasan sebidang tanpa pengaman tetap menjadi titik rawan kecelakaan di berbagai daerah di Indonesia. Otoritas terkait diharapkan dapat meninjau ulang keamanan di area-area serupa untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan.