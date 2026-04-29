Kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur Menewaskan 15 Orang, Presiden Prabowo Subianto Tinjau Lokasi

Kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menewaskan 15 orang dan melukai 88 orang. Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi dan berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur perkeretaapian nasional dengan dana hingga Rp 4 triliun. Insiden ini mengungkap kerentanan sistem dan infrastruktur perkeretaapian, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan penumpang.

Kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang menabrak rangkaian kereta rel listrik rute Kampung Bandan-Cikarang di Stasiun Bekasi Timur , Jawa Barat, telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan perkeretaapian nasional.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin (27/4/2026) pukul 20.52 WIB, mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 88 orang terluka. Insiden ini juga mengganggu perjalanan kereta di beberapa rute, menunjukkan kerentanan sistem dan infrastruktur perkeretaapian. Sehari setelah kejadian, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi kecelakaan dan menjenguk para korban. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang lebih aman, termasuk pembangunan jalan layang dan penanganan terhadap sekitar 1.800 titik pelintasan sebidang di Jawa yang telah menjadi masalah sejak beberapa dekade terakhir.

Pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp 4 triliun untuk meningkatkan keselamatan di area rel kereta api. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki seluruh lintasan melalui pembangunan pos jaga atau jalur dwiganda, serta memperkuat sistem pengendalian perjalanan kereta. Peristiwa ini berawal dari mogoknya sebuah taksi listrik yang berhenti di tengah rel di pelintasan sebidang jalur pelintasan langsung (JPL) 85 Ampera, sekitar 35 menit sebelum tabrakan utama terjadi di area Stasiun Bekasi Timur.

Kendaraan ini kemudian tertemper oleh KRL CRRC, rangkaian KRL baru di Jabodetabek buatan China Railway Rolling Stock Croporation (CRRC) Qingdao Sifang relasi Cikarang-Jakarta atau PLB 5181. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan, berdasarkan hasil investigasi sementara, insiden awal itu diduga memicu gangguan operasional perjalanan di lintas Bekasi. Akibatnya, KRL rute Kampung Bandang-Cikarang atau PLB 5568A yang melintas di jalur berlawanan harus berhenti darurat. Armada itu tertahan di area emplasemen Stasiun Bekasi Timur.

Tidak lama kemudian, dari arah belakang pada jalur yang sama, melaju PLB 4B atau KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi. Kereta jarak jauh itu lantas menabrak rangkaian PLB 5568A yang sedang berhenti di jalur tersebut. Dugaan sementara, masinis KA jarak jauh tidak merespons sinyal aspek merah atau tanda berhenti. Sinyal itu semestinya menginstruksikan kereta untuk berhenti sebelum memasuki blok jalur yang masih terisi rangkaian lain.

Kecelakaan serupa pernah terjadi pada 2 Oktober 2010 di Stasiun Petarukan, Pemalang. Kecelakaan itu melibatkan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Pasar Turi Surabaya yang menabrak KA Senja Utama relasi Pasar Senen-Semarang Tawang. Imbasnya, 35 orang meninggal, 29 luka berat, dan 5 orang luka ringan. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengatakan, kedua tragedi ini merupakan kereta menabrak kereta lain dari belakang atau rear-end collision.

Saat kecelakaan KA di Petarukan, masinis dianggap lalai karena tidak melihat sinyal berhenti yang ditandai berwarna merah. Pada kejadian kali ini, masinis diduga tidak melihat sinyal berhenti. Artinya, jika ada rangkaian KA berhenti, sinyal di belakangnya akan menyala merah otomatis. Artinya, KA yang berada di belakangnya wajib berhenti.

Tragedi di Stasiun Bekasi Timur ini mencerminkan adanya keretanan sistemik dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Pertama, rentan pada lintas padat berbasis, yakni KRL dan KA jarak jauh atau KA antarkota. Kedua, sistem pengendalian perjalanan kereta. Ketiga, mitigasi risiko kecelakaan KA untuk Deddy menyarankan, jalur dengan lalu lintas perjalanan KA yang padat dan melebihi kapasitas lintas, perlu segera dibangun atau jalur dwiganda dari Bekasi ke Cikarang untuk pemisah perjalanan.

Jalur dwiganda merupakan empat jalur rel atau dua pasang jalur ganda yang memisahkan operasional KA jarak jauh dan KRL. Audit segera dilakukan dalam Pengendali Perjalanan KA Terpusat (PPKT), apakah tepat memantau posisi dan mengatur lalu lintas kereta di lintas Bekasi-Cikarang melalui layar dan panel kendali. Faktor manusia yang berpotensi kelelahan atau terjadi miskomunikasi. KAI dapat menerapkan sistem jam kerja berbasis risiko, simulator wajib untuk skenario darurat, konfirmasi ganda untuk sinyal kritis, serta menerapkan budaya memprioritaskan keselamatan di atas ketepatan waktu.

Selain itu, Deddy melanjutkan, KAI dan Kemenhub perlu memperbarui sarana dan prasarana perkeretaapian nasional. Integrasi keduanya mutal dan mendasar harus dilakukan. Salah satu yang disorot persoalan pelintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi. Mitigasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) wajib dilaksanakan pengguna jalan, apabila kendaraan bermotor mogok di atas rel KA





